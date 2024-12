Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Medienmitteilung Bronschhofen, 2. Dezember 2024 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat eine Vereinbarung zum Erwerb des deutschen EMS-Dienstleisters Profectus GmbH unterzeichnet. Diese Transaktion wurde in der Ad hoc-Mitteilung vom 8. November 2024 vorangekündigt. Die Profectus GmbH mit Sitz in Suhl (Thüringen, Deutschland) ist ein Dienstleister für die Entwicklung und Herstellung von elektronischen Baugruppen und Systemen. Zu den langjährigen Kunden gehören mittelständische Unternehmen und führende Konzerne, vorwiegend aus den Sektoren Industrieelektronik und Medizintechnik. Mit dem hochmodernen Maschinenpark und einer exzellenten Infrastruktur inklusiver eigener Solarstromerzeugung sowie weiterer Ausbaureserven ist die Akquisition von Profectus ein idealer nächster Schritt in der Wachstumsstrategie von Cicor in Deutschland, dem grössten Elektronikmarkt Europas. Die Profectus GmbH beschäftigt rund 90 Mitarbeitende und hat im vergangenen Geschäftsjahr per 30.09.2024 einen Umsatz von rund EUR 25 Millionen mit einer operativen Marge auf dem Niveau der Cicor Gruppe erwirtschaftet. Die Transaktion unterliegt den üblichen regulatorischen und sonstigen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich Anfang 2025 vollzogen werden.



Die Eigentümer von Profectus haben die Zukunftsaussichten und die Wachstumschancen ihres Unternehmens im Verbund der Cicor Gruppe als ideal angesehen und werden diesen Weg weiterhin begleiten. Cicor wird den Standort in Suhl unverändert und mit dem bestehenden Personal weiterbetreiben. Dabei setzt Cicor auf die Erfahrung und das Wissen aller Mitarbeitenden, um das strategische Ziel zu erreichen, der führende paneuropäische Anbieter von Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen zu werden.

E-Mail: media@cicor.com Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 3'350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 20 Standorten bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com .



