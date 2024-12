Der Streit bei Volkswagen eskaliert. Für Montag sind von der IG Metall Arbeitsniederlegungen an gleich neun Standorten geplant. BlackRock will HPS für 12 Mrd. US-Dollar übernehmen. Der Vermögensverwalter will noch tiefer in das Private Credit Geschäft einsteigen. Grünes Licht für die Deutsche Lufthansa. Die Europäische Kommission hat die Übernahme der italienischen ITA abschließend ohne weitere Auflagen genehmigt.Der Aktienhandel in Asien geht freundlich in die erste Dezemberwoche. Im Verlauf des Montagmorgens können alle ...

