DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im November belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,5 (Oktober: 50,3) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im November auf 50,3 (Vormonat: 50,1) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Sowohl das Wachstum des Angebots als auch der Nachfrage hat sich im vergangenen Monat beschleunigt, wobei die Produktion der Hersteller bei steigender Nachfrage weiter zunahm.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 US/S&P-Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 48,8 1. Veröff.: 48,8 zuvor: 48,5 16:00 Bauausgaben Oktober PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 47,5 Punkte zuvor: 46,5 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.036,50 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.942,00 -0,2% Nikkei-225 38.487,27 +0,7% Hang-Seng-Index 19.455,89 +0,2% Kospi 2.454,48 -0,1% Shanghai-Composite 3.355,94 +0,9% S&P/ASX 200 8.447,90 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Gestützt wird das Sentiment von positiven Konjunkturdaten aus China. Etwas Rückenwind kommt auch von der Wall Street. Hier hatte der Dow-Jones-Index und der marktbreite S&P-500 neue Rekordhochs markiert. Dem gegenüber stehen weiter Sorgen vor einer Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China unter der Präsidentschaft von Donald Trump. Deutliche Kursgewinne verzeichnet der Aktienmarkt auf dem chinesischen Festland. Der private Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im November auf 51,5 gestiegen, verglichen mit 50,3 im Oktober. Laut Caixin war dies der zweite Monat in Folge, in dem die Wirtschaft expandierte, und das schnellste Wachstumstempo seit Juni. Der offizielle Einkaufsmanagerindes (PMI)zeigte, dass das verarbeitende Gewerbe in China im November etwas stärker als von Ökonomen erwartet gewachsen ist. Der PMI für das Dienstleistungsgewerbe war indessen rückläufig. Die chinesische Regierung hatte in den vergangenen Wochen Stabilisierungsmaßnahmen zur Ankurbelung der schwachen Wirtschaftsentwicklung eingeleitet. Die Konjunkturdaten stützen auch die Börsen an den anderen Handelsplätzen in der Region. In Seoul erholt sich der Kospi von leichten Abgaben. Daten vom Wochenende hatten indessen gezeigt, dass die Exporte Südkoreas im November schwächer als erwartet gestiegen sind.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.910,65 +0,4% 188,59 +19,2% S&P-500 6.032,38 +0,6% 33,64 +26,5% Nasdaq-Comp. 19.218,17 +0,8% 157,69 +28,0% Nasdaq-100 20.930,37 +0,9% 185,88 +24,4% Freitag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 646 Mio 828 Mio Gewinner 1.839 1.681 Verlierer 924 1.102 Unverändert 73 67

Freundlich - Dow-Jones-Index und S&P-500 markieren erneut Allzeithochs. Erste Meldungen zur laufenden Rabattschlacht "Black Friday" zeugten von einem starken Auftakt. So wurden im Online-Handel Rekordumsätze gemeldet und selbst der traditionelle Handel verbuchte hohe Umsätze und einen starken Kundenverkehr. Unter den Einzelhandelswerten zeigten sich Amazon 1 Prozent fester, Walmart stiegen um 0,7 Prozent und Target um 1,7 Prozent. Die Titel des Kaufhausbetreibers Macy's legten um 1,8 Prozent zu. Auch Technologiewerte waren gesucht. Hier stützten Berichte, wonach das harte Durchgreifen der Biden-Administration gegen Halbleiterverkäufe nach China weniger streng ausfallen könnte als erwartet. Applied Materials rückten um 2 Prozent vor, Lam Research um 3,2 Prozent und KLA Corp um 2,4 Prozent. Die Aktie von Nvidia gewann 2,2 Prozent. Applied Therapeutics brachen um 76,3 Prozent ein, nachdem einem wichtigen Medikament die Zulassung in den USA verweigert worden war.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen (im späten Handel) Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,17 -5,7 4,23 -24,9 5 Jahre 4,07 -7,1 4,14 7,2 7 Jahre 4,13 -5,1 4,18 15,6 10 Jahre 4,19 -6,9 4,26 31,2 30 Jahre 4,38 -5,4 4,43 40,7

Das exorbitante Ausgabeverhalten der US-Verbraucher mag zwar inflationär wirken, gleichwohl sanken die Rentenrenditen. Anleger sprachen von einer weiterhin guten Stimmung am Anleihemarkt - auch begünstigt durch eine starke Nachfrage am Primärmarkt. Am Handel wurde auf die steigenden Spannungen zwischen dem Westen und Russland verwiesen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:18 % YTD EUR/USD 1,0532 -0,3% 1,0564 1,0585 -4,6% EUR/JPY 158,40 +0,2% 158,03 158,60 +1,8% EUR/GBP 0,8295 -0,0% 0,8297 0,8308 -4,4% GBP/USD 1,2699 -0,2% 1,2731 1,2740 -0,2% USD/JPY 150,35 +0,5% 149,60 149,83 +6,7% USD/KRW 1.394,47 +0,6% 1.394,47 1.394,59 +7,4% USD/CNY 7,1777 -0,1% 7,1777 7,1715 +1,1% USD/CNH 7,2772 +0,3% 7,2528 7,2356 +2,0% USD/HKD 7,7823 +0,0% 7,7817 7,7835 -0,4% AUD/USD 0,6506 -0,1% 0,6511 0,6520 -4,4% NZD/USD 0,5904 -0,1% 0,5911 0,5921 -6,6% Bitcoin BTC/USD 96.425,40 -1,2% 97.622,20 96.137,90 +121,4%

Gesunkene Marktzinsen drückten den Dollar-Index um 0,2 Prozent. Die längerfristige Stärke des Greenbacks sei jedoch intakt, so Marktstratege Elias Haddad von Brown Brothers Harriman. Am Montag zeigt sich der US-Dollar gegenüber den meisten G-10 und asiatischen Währungen fester. Der Dollarindex steigt um 0,5 Prozent, der Euro büßt 0,3 Prozent auf 1,0532 US-Dollar ein. Marktteilnehmer verweisen auf Zoll-Drohungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump gegenüber den BRICS-Ländern (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika).

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,50 68,00 +0,7% +0,50 -2,1% Brent/ICE 72,35 71,84 +0,7% +0,51 -2,1%

Die Ölpreise zeigten sich knapp im Minus (-0,3%). Russland könnte wegen der Rubel-Schwäche gezwungen sein, zur Finanzierung des Krieges in der Ukraine mehr Öl zu fördern, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.624,11 2.650,64 -1,0% -26,53 +27,2% Silber (Spot) 30,11 30,63 -1,7% -0,52 +26,7% Platin (Spot) 939,65 948,45 -0,9% -8,80 -5,3% Kupfer-Future 4,04 4,08 -0,9% -0,04 +2,3%

Der Goldpreis für die Feinunze erhöhte sich um 0,9 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen wie schon am Rentenmarkt auf die anhaltende Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen angesichts des unsicheren geopolitischen Umfelds. Auch die gefallenen Marktzinsen stützten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

Der scheidende US-Präsident Joe Biden begnadigt entgegen vorheriger Aussagen seinen Sohn Hunter nun doch. Damit werden die strafrechtlichen Verurteilungen wegen Steuer- und Waffendelikten aufgehoben. Anfang des Jahres hatte Joe Biden noch gesagt, dass er eine solche Begnadigung nicht gewähren würde.

DISNEY

Der zweite Teil des Disney-Abenteuers "Vaiana" übertraf alle Erwartungen und setzte sich mit geschätzten 221 Millionen Dollar an den ersten fünf Tagen an die Spitze der nordamerikanischen Kinokassen.

HOLCIM/HUAXIN CEMENT

Der Schweizer Baustoffproduzent Holcim verkauft sein Nigeria-Geschäft. Holcim hat eine Vereinbarung mit er chinesischen Huaxin Cement Ltd getroffen, die kompletten 83,8 Prozent an Lafarge Africa PLC auf 100-Prozent-Basis für 1 Milliarde Dollar abzugeben. Die Transaktion soll 2025 abgeschlossen werden.

STELLANTIS

CEO Carlos Tavares tritt mit sofortiger Wirkung zurücktritt. Umsätze und Gewinn des Automobilherstellers sind im laufenden Jahr stark zurückgegangen. Stellantis zufolge hat ein spezieller Board-Ausschuss bereits mit der Suche nach einem neuen CEO begonnen und rechnet im ersten Halbjahr 2025 mit einem Nachfolger. Bis dahin soll ein Interims-Board-Committee unter der Leitung von Stellantis-Chairman John Elkann die Aufgaben von Tavares übernehmen.

KONJUNKTUR INDONESIEN

In Indonesien sind die Verbraucherpreise im November um 1,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 1,5 Prozent gerechnet. Die Kernverbraucherpreise sind um 2,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

KONJUNKTUR JAPAN

In Japan ist der KfZ-Absatz im November um 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2024 01:45 ET (06:45 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.