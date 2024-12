Mit einer wahren Rabattschlacht hat der Black Friday erneut das Weihnachtsgeschäft eingeläutet. Dürfen damit die US-Einzelhändler nach Jahren hoher Inflation wieder durchatmen? Traditionell folgt auf das alljährliche Truthahnessen an Thanksgiving der Black Friday (29.11.), der wohl wichtigste Gradmesser für den Konsum und damit das Wachstum in den USA. Die gesamte Black Week inklusive Cyber Monday steht dabei für 30 bis 40% der Umsätze im vierten Quartal. In Deutschland sind es im Schnitt 15 bis 20%. Tatsächlich schaut der Einzelhandel 2024 optimistisch in die Black Week: Das Verbrauchervertrauen in den USA stieg im November um 2,1 auf 111,7 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...