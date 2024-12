The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.12.2024ISIN NameUSP2205LAC92 CEMIG GE. TRA. 17/24 REGSCH0346190033 BANCO DE CHILE 16-24US53522KAA16 LINDE INC. 22/24DE000DJ9AAM1 DZ BANK IS.A2307DE000LB1M1R6 LBBW STUFENZINS 18/24XS1843435253 ILL.TOOL WOR 19/24US023135AN60 AMAZON.COM 14/24XS2010044977 NGG FINANCE 19/79 FLRMX0MGO000078 MEXICO 2024XS1727499680 SANTANDER CONS. MTN 17/24JP572405AKC8 BCO SANTAND. 19/24XS0300626479 INTER-AMER.DEV.BK07/24MTNNO0012873670 PETROL.GEO 23/27