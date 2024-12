FRANKFURT (dpa-AFX) - Von Vorsicht könnte am Montag die Haltung am Markt zur VW -Aktie geprägt sein. Denn zum Wochenbeginn wird in allen deutschen Werken die Arbeit befristet niedergelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate gaben die Vorzugsaktien des Autobauers um gut ein Prozent auf knapp 80 Euro nach im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs am Freitag.

Analyst Philippe Houchois von der US-Investmentbank Jefferies hatte etwaige Belastungen aus einem Stellenabbau und einer Umstrukturierung bei Volkswagen auf 2,5 bis 4 Milliarden Euro geschätzt. Die entsprechenden Mittelabflüsse dürften in den kommenden beiden Jahren stattfinden, so der Experte in einer Studie. Nach Treffen mit dem Management der Wolfsburger habe er den Eindruck, dass es keinen "Plan B" gebe als Alternative zu den Forderungen der Konzernführung./bek/jha