Hannover (www.anleihencheck.de) - Inflationsdaten im Rahmen der Erwartungen und Hoffnungen auf eine Einigung im Haushaltsstreit in Frankreich ließen die Kurse deutscher und europäischer Staatsanleihen steigen, so die Analysten der Nord LB.Die Inflationsrate im Euroraum sei im November auf y/y 2,3% wie erwartet geklettert und liege nun wieder über der wichtigen Marke von 2%. Die Kernrate ohne Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak sei stabil bei y/y 2,7% geblieben. Diese vorläufigen Zahlen würden im Rahmen dessen bleiben, was Volkswirte erwartet hätten. Für die EZB schließe sich langsam der Datenkranz relevanter Makroindikatoren vor der letzten Ratssitzung dieses Jahres im Dezember. Nach der Tempoerhöhung des Lockerungskurses im Oktober zeichne sich zwar eine weitere Zinssenkung ab, es spreche jedoch gegenwärtig nicht so viel für eine nochmalige Beschleunigung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...