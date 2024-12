© Foto: picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack

Die Europäische Kommission hat endgültig den Weg für die Beteiligung der Lufthansa an der italienischen Fluggesellschaft ITA geebnet. Für eine Kapitaleinlage von 325 Millionen Euro wird die Lufthansa zunächst 41 Prozent der ITA-Anteile übernehmen. Langfristig könnte die ehemalige Alitalia komplett in den deutschen Konzern integriert werden - für mehr als 800 Millionen Euro. Doch diese Expansion kommt mit einem Preis: Die Lufthansa musste erhebliche Zugeständnisse machen, um die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der EU-Kommission auszuräumen. Unter anderem überlässt Lufthansa Start- und Landerechte am strategisch wichtigen Flughafen Mailand-Linate sowie Flugverbindungen in Italien an …