Berlin, 02. Dezember 2024. Die Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH (Eckert & Ziegler) feiert heute den erfolgreichen Start der Produktion von Actinium-225 (Ac-225) und begegnet damit dem weltweiten Mangel an diesem wichtigen Radionuklid. Dieser Meilenstein ist ein enormer Erfolg für das gemeinsame Projekt mit dem Institut für Kernphysik der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (ÚJF). Die Testproduktion zeigte, dass die ausgewählte Technologie geeignet ist, um die erwarteten Parameter des Produkts zu erreichen. Parallel zur Produktion hat Eckert & Ziegler die Validierung zur Herstellung von GMP-konformem Ac-225 gestartet, das für den klinischen und kommerziellen Einsatz von entscheidender Bedeutung ist. Die Markteinführung wird für die erste Jahreshälfte 2025 erwartet und eröffnet neue Möglichkeiten für Pharmaunternehmen, die an der Entwicklung von alpha-emittierenden Radiopharmazeutika arbeiten. Die Produktionsstätte nutzt innovative, zyklotronbasierte Methoden zur Erzeugung von Ac-225 aus Radium-226 und stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Isotopenproduktion dar. "Dieser Meilenstein unterstreicht unser Engagement, die Krebsbehandlung durch die zuverlässige Versorgung mit Radioisotopen voranzutreiben", sagte Dr. Lutz Helmke, Geschäftsführer der Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH. "Der Beginn der Ac-225 Produktion begegnet nicht nur dem aktuellen Mangel, sondern stärkt auch Eckert & Zieglers Position als führender Akteur in der Zukunft der Radioligandentherapie." Der erfolgreiche Start der Ac-225-Produktion ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen Eckert & Ziegler und dem ÚJF. Dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Nuklearforschung und der Entwicklung von Radiopharmazeutika hat das ÚJF eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung und Optimierung des Produktionsweges für Ac-225 gespielt. Durch die Integration maßgeschneiderter Lösungen der Isotope Technologies Dresden GmbH, Eckert & Zieglers Division für Anlagenbau, wurde der Produktionsprozess effizient und nachhaltig gestaltet. Der Produktionsstart positioniert Eckert & Ziegler an der Spitze des Wandels in der Radiopharmaindustrie und bietet eine zuverlässige sowie skalierbare Quelle für Ac-225 zur klinischen Entwicklung und kommerziellen Herstellung. Über Eckert & Ziegler SE

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

