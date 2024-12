St. Gallen (ots) -Um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und den Erwartungen ihrer Kundschaft gerecht zu werden, investiert die Debrunner Metallservice AG am Standort Sennwald SG in eine neue Längsteilanlage. Es ist mit einem hohen einstelligen Millionenbetrag eine der grössten Investitionen in der Geschichte der Debrunner Koenig Gruppe.Die zur Debrunner Koenig Gruppe gehörende Debrunner Metallservice AG investiert an ihrem Standort Sennwald SG in eine neue Längsteilanlage. Mit dieser Grossinvestition schafft das Unternehmen ein europaweit tätiges Kompetenz- und Servicecenter für Spaltbänder in den Werkstoffen Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kupfer.Spaltbänder für die IndustrieSpaltbänder werden aus grossen Rollen, den sogenannten "Coils", geschnitten, indem das Band in schmalere Streifen geteilt - gespalten - wird. Die Spaltbänder sind in der Maschinen-, der Elektro-, der Bau- und der Automobilindustrie vielseitig einsetzbar, so zum Beispiel für Gehäuse, Bauteile oder Anlagenkomponenten. Für Anwendungen wie Trafo- und Spulenbänder werden die Aluminium-Bänder mit einem speziellen Verfahren bearbeitet, um scharfe Kanten zu vermeiden.Neue Längsteilanlage verdoppelt Kapazitäten"Mit der neuen Längsteilanlage für Aluminium-Spaltbänder verdoppelt die Debrunner Metallservice AG ihre Kapazitäten", sagt Reto Caprez, Mitglied der Gruppenleitung von Debrunner Koenig, Leiter des Geschäftsbereichs Metall Service der Gruppe und Geschäftsführer von Debrunner Metallservice. Der hohe Automatisierungsgrad der Maschine führt zu massiv kürzeren Durchlauf- und Lieferzeiten. Gleichzeitig arbeitet die Anlage mit aussergewöhnlicher Präzision und beweist Vielseitigkeit beim Output. So deckt sie mit Spaltbreiten von 20 bis 1'300 mm zahlreiche Anwendungen ab. In Kombination mit der FIMI-Spaltanlage am Standort Sennwald sind sogar Spaltbänderbreiten bis maximal 1'486 mm möglich. Darüber hinaus vermag die neue Längsteilanlage einen Dickenbereich von 0.2 bis 3.0 mm zu bearbeiten, den nur wenige solcher Anlagen erreichen.Zukunft Werkplatz SchweizDie Gemeinde Sennwald verfügt über einen Autobahn- und einen Bahnanschluss. Zudem liegt sie nahe der Grenze zur EU. Zwei wichtige Aspekte, die für die wirtschaftliche Attraktivität des Standorts sprechen. Debrunner Metallservice schafft mit dieser Investition aber auch vier bis fünf neue Arbeitsplätze in Sennwald. "Weitere Ausbauschritte sind geplant", sagt Reto Caprez. "Wir glauben an die Zukunft des Werkplatzes Schweiz."Einweihungsanlass mit KantonsratspräsidentinAm 21. November 2024 wurde die neue Längsteilanlage ihm Rahmen eines Kundenanlasses eingeweiht. Vor Ort war auch Kantonsratspräsidentin Barbara Dürr. Das Highlight bei den Führungen durch den Betrieb war natürlich die neue Investition. Aber auch die B&S-Querteilanlage und die FIMI-Spaltanlage stiessen auf grosses Interesse bei den Besucherinnen und Besuchern. Bei einem Fondue im Chalet, das extra auf dem Gelände platziert worden war, gewährte Gruppen-CEO Thomas Liner einen Einblick in aktuelle Projekte des Grosshandelsunternehmens. Auf der neuen Längsteilanlage in Sennwald werden derweil bereits die ersten Aluminium-Coils für Kundenaufträge abgewickelt.Weitere Infos: Baureportage "Neue Längsteilanlage" (https://www.metallservice.ch/msm/services/anarbeitung/laengsteilanlage-sennwald/)Debrunner Koenig GruppeDie Debrunner Koenig Gruppe mit Hauptsitz in St. Gallen ist Teil des international tätigen Konzerns Klöckner & Co SE. Die 1755 gegründete Schweizer Firmengruppe agiert als kompetente B2B-Handelspartnerin und Dienstleisterin im nationalen Markt. Sie besteht aus vier Geschäftsbereichen: "Bewehrungen" liefert Bewehrungsstähle, Bewehrungstechnik und Bewehrungszubehör. "Stahl & Metalle" und "Metall Service" bedienen den Markt mit Rohmaterial und Halbfabrikaten. "Technische Produkte" deckt weitere Bereiche des Baubedarfs unserer Bau-, Industrie- und Handwerkerkundschaft ab.Die Firmengruppe beschäftigt rund 1450 Mitarbeitende und ist an rund 40 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten. Zudem verfügt die Gruppe über Zentral- und Regionallager sowie Abholshops, schweizweite Verkaufsstandorte und leistungsfähige Servicecenter.Nachhaltigkeitsstrategie (https://www.dkg.ch/dkg/ueber-uns/nachhaltigkeit/)dkg.ch, d-a.ch, shop.d-a.ch, bewehrungen.ch, bewehrungstechnik.ch, bewetec.ch, metallservice.ch, pc-tech.ch und muellerwuest.chPressekontakt:MedienstelleDebrunner Koenig AGArmin LutzLeiter UnternehmenskommunikationHinterlauben 89004 St. GallenT +41 58 235 01 01M +41 79 918 32 94alutz@dkg.chOriginal-Content von: Debrunner Acifer AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053189/100926341