Die TUI Aktie bewegt sich weiter in einer spannenden charttechnischen Lage. Nach einer langen Abwärtsbewegung und anschließender Bodenbildungsphase fehlt bislang ein stabiler Ausbruch über die psychologisch und technisch bedeutende Marke von 8 Euro für das Comeback-Szenario. In den Monaten Oktober und November scheiterte die Aktie zweimal an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...