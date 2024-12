Am Montagmorgen verzeichnet der DAX ein geringes Minus von 0,2 Prozent und notiert bei 19.587 Punkten, was den Erwartungen zufolge eine Fortsetzung der starken Vorwoche oder ein neues Rekordhoch unwahrscheinlich macht. Am vergangenen Freitag erreichte der Dax den höchsten Stand seit Ende Oktober, verfehlte jedoch eine neue Höchstmarke um etwa 35 Punkte. 1. Rekorde an der Wall StreetIn den USA erreichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...