Kramsach/Tirol (ots) -Digitales und analoges Wachstum des Tiroler Unternehmens wird fortgesetztDas Jahr 2024 steht bei IBOD (https://www.ibod.at/) ganz im Zeichen von analogem wie digitalem Wachstum. Der Tiroler Hersteller von fugenlosen Boden- und Wandbelägen legt nach der Überarbeitung des Online-Auftrittes nun mit einem neuen Showroom in Kramsach nach - und trotzt damit den gegenwärtigen Herausforderungen in der Baubranche.Bereits mit Anfang 2025 soll der neue Showroom seine Türen öffnen - dazu Geschäftsführer Andreas Fankhauser: "Mit unserem 1.400 m² großen Neubau, der einen exklusiven und hochwertigen Schauraum umfasst, sowie der Einführung unseres B2B-Online-Shops setzen wir ein deutliches Zeichen für Wachstum und Innovation. Im neuen Schauraum schaffen wir dabei eine Plattform, auf der unsere Produkte hautnah erlebt und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten entdeckt werden können."Innovativer Showroom für Design zum AnfassenDie reine Ausstellungsfläche im neuen Showroom beläuft sich auf 160 m2, auf denen IBOD mit Anfang 2025 unterschiedlichste Boden- und Wandbeläge für die Besucher erlebbar macht. Vom Sichtestrich bis hin zu mehr als 200 Mustern für mineralische Spachtelmassen für Eigenheime und Gewerbeflächen. Selbstverständlich kann man auch eine Vielzahl an Industrieböden entdecken - für Tiefgaragen, Großküchen oder für die Industrie.Strukturiert ist der Ausstellungsraum über verschieden gestaltete Kojen und Themenbereiche: Sie dienen als Inspirationsquelle und erlauben eine Vorschau auf die zahlreichen Designmöglichkeiten, die sich in der Raumgestaltung mit mineralischen Wand- und Bodenbelägen, beispielsweise für ein fugenloses Bad (https://www.ibod.at/wissenswertes/bad/fugenloses-bad/) mit doppo Purofino eröffnen. Und dank der XXL-Musterelemente lassen sich einzelne Elemente unkompliziert anpassen, um neue Trends auszuprobieren - etwa mit dem doppo Waschputz Mediterran, einer Neuinterpretation eines traditionell mediterranen Edelputzes.Frischer Online-Auftritt für einen ersten EindruckDem neuen Showroom unmittelbar vorausgegangen ist die digitale Neugestaltung des Unternehmensauftritts. Dazu zählt etwa eine komplett neue Website, auf der die Nutzer Eindrücke der Gestaltungsmöglichkeiten mit IBOD sammeln können - intuitiv und im zeitgemäßen Look.Seit Juni dieses Jahres sind die Produkte von IBOD erstmals auch bequem über einen eigenen Online-Shop erhältlich. Dieser steht vorerst exklusiv den B2B-Partnern von IBOD zur Verfügung - jenen Handwerksbetrieben, die mit den Endkunden die individuellen Projekte für eine fugenlose Spachteltechnik an Wand und Boden übernehmen. "Der Online-Shop erleichtert unseren Partnern den Zugang zu unseren Produkten und verbessert gleichzeitig den Service. Zusammen mit unserem neuen Showroom möchten wir so unsere Position in der Branche weiter ausbauen und die Zukunft unseres Unternehmens langfristig sichern", benennt Fankhauser einige der Maßnahmen auf dem Wachstumskurs von IBOD.Unternehmenswachstum mit Rückenwind aus der RegionBei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie hat man bei IBOD auf die Unterstützung lokaler Unternehmen gesetzt - ein besonderes Anliegen für Geschäftsführer Andreas Fankhauser, der betont: "Sowohl beim Neubau unseres Showrooms als auch bei der digitalen Neuaufstellung konnten wir uns auf starke Partner aus der Region verlassen. Indem wir auf jene Potenziale zurückgegriffen haben, die buchstäblich vor der Haustür liegen, wollten wir auch einen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung leisten."So war für die Planung und Architektur des Neubaus die Riederbau GmbH & Co KG federführend. Und mit der Online-Marketing-Agentur KLIXPERT.io hat man sich auch für den digitalen Ausbau Unterstützung aus dem Zillertal geholt. "Angesichts dessen, was wir in den vergangenen Monaten zusammen erreichen konnten, blicken wir der Zukunft mehr als optimistisch entgegen", fasst Fankhauser zusammen. "Sowohl analog als auch digital neu aufgestellt, sehen wir uns ideal vorbereitet, um weiter auf Wachstumskurs zu bleiben und noch mehr Menschen mit unseren innovativen Produkten zu begeistern."Mehr Informationen und Bildmaterial Mehr erfahren (https://www.ibod.at/wissenswertes/news/neu-bei-ibod/)Pressekontakt:IBOD Wand & Boden - Industrieboden GmbHTelefon: +43 5337 / 65538-0E-Mail: info@ibod.atOriginal-Content von: IBOD Wand & Boden - Industrieboden GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100651/100926344