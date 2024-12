NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma von 44 auf 47 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Adidas und On seien erste Wahl, um von den guten Aussichten für die Sportartikelbranche zu profitieren, schrieb Analystin Chiara Battistini in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf 2025./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2024 / 18:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006969603