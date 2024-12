Der Vermögensverwaltungssektor von ADGM verzeichnet exponentielles Wachstum im dritten Quartal 2024

ABU DHABI, VAE, 1. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- ADGM (Abu Dhabi Global Market), das internationale Finanzzentrum (International Financial Centre, "IFC"), von Abu Dhabi, gab ein weiteres Quartal mit beispiellosem Wachstum und herausragenden Leistungen im dritten Quartal (Q3) 2024 im Hinblick auf wichtige Kennzahlen bekannt. Die Ergebnisse unterstreichen die zentrale Rolle von ADGM bei Abu Dhabis strategischem Ziel, seine Wirtschaft zu diversifizieren und seine Position als führendes globales Ziel für Finanzen, Investitionen und Innovation zu festigen. ADGM wächst weiterhin parallel zum Wirtschaftswachstum von Abu Dhabi, das im zweiten Quartal 2024 ein Wachstum des BIP (ohne Öl) in Höhe von 6,6 % verzeichnete.

Seine Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi, der Vorsitzende von ADGM,, bemerkte: "Unsere Rekordleistungen im dritten Quartal verdeutlichen die Attraktivität des erstklassigen Ökosystems von ADGM, das ein stabiles regulatorisches Umfeld, eine strategische Lage und eine einfache Geschäftsabwicklung vereint. Der anhaltende Zustrom von Unternehmen und Investoren in den ADGM unterstreicht Abu Dhabis Wettbewerbsvorteil in der globalen Finanzindustrie und das Wachstum der Falcon Economy. Während wir den "Weg nach vorne" ebnen, wollen wir auf dieser Dynamik aufbauen, um weiteres Wachstum und Innovationen zu schaffen, die nicht nur Abu Dhabi und den VAE zugutekommen, sondern der gesamten Finanzwelt."

Vermögensverwaltung führt Wachstum an

ADGM verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen deutlichen Anstieg der gesamten verwalteten Vermögenswerte (Assets Under Management, AUM) um 215 % im Vergleich zum dritten Quartal 2023 und demonstriert damit seinen rasanten Aufstieg zu einem der führenden Vermögensverwaltungszentren in der MENA-Region. Dieses Wachstum unterstreicht die Fähigkeit von ADGM, hochkarätige Vermögensverwalter, Investmentfonds und Private-Equity-Unternehmen anzuziehen, und etabliert ADGM als Anlaufstelle für institutionelle Investoren weltweit. Dies spiegelt sich auch im Wachstum der Gesamtzahl der Fonds- und Vermögensverwalter wider, die zum Ende des dritten Quartals 2024 128 erreichten und 156 Fonds verwalteten.

Zu den Neuzugängen im dritten Quartal 2024 gehören PGIM, Nuveen, Elysium Management, Stonepeak und Gemcorp Capital.

Anstieg der Neuanmeldungen von Unternehmen und Erweiterung des Ökosystems

Im dritten Quartal 2024 verzeichnete ADGM einen Anstieg der neu erteilten Geschäftslizenzen um 33 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 759 neue Lizenzen an Finanz-, Nicht-Finanz- und Einzelhandelsunternehmen vergeben. Die Gesamtzahl der operativen Einheiten im Zuständigkeitsbereich von ADGM stieg auf 2.251, was einem beeindruckenden Wachstum von 31 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Anstieg spiegelt die starke Nachfrage aus verschiedenen Sektoren, darunter Vermögensverwaltung, FinTech und professionelle Dienstleistungen, innerhalb des Ökosystems von ADGM wider.

Darüber hinaus ist die Zahl der Beschäftigten im Zuständigkeitsbereich von ADGM stetig gestiegen, da sich immer mehr Unternehmen dem dynamischen Ökosystem anschließen, was einen Anstieg der Gesamtbelegschaft um 35 % bedeutet.

Roadshows bringen Abu Dhabi in die Welt

Im Einklang mit seiner Mission, die globale Vernetzung zu verbessern und Investitionen anzuziehen, nahm ADGM im dritten Quartal dieses Jahres an einer Reihe internationaler Roadshows teil. Einer der wichtigsten Termine waren mehrere hochrangige Veranstaltungen in China und Hongkong, bei denen die 40-jährigen bilateralen Beziehungen zwischen den VAE und China gefeiert wurden. Außerdem setzten die Delegationen von ADGM ihre Reihe von Treffen mit führenden Persönlichkeiten und Behörden des Finanzsektors auf dem internationalen Markt in Singapur, London, Washington D.C. und New York fort, wodurch die Gesamtzahl der bilateralen Gespräche auf mehr als 150 in den wichtigsten internationalen Märkten stieg.

Kommende Flaggschiff-Veranstaltung

Während sich das Geschäftsjahr 2024 dem Ende zuneigt, steht ADGM kurz davor, im Dezember die dritte Ausgabe seiner Flaggschiff-Veranstaltungsreihe, die Abu Dhabi Finance Week (ADFW), auszurichten. Die Veranstaltung wird voraussichtlich über 20.000 Delegierte anziehen, die sich mit dem Thema "Welcome to the Capital of Capital" (Willkommen in der Hauptstadt des Kapitals) befassen werden.

