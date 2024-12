Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung von Spark Energy Minerals Inc. (ISIN CA84652L2075/ WKN A3EQSN):Spark Energy Minerals Inc. (CSE: SPRK) (OTC Pink: SPARF) (FSE: 8PC) ("Spark" oder das "Unternehmen"), ein Explorationsunternehmen mit Fokus auf die Erforschung von Batteriemetallen in Brasiliens prestigeträchtigem Lithium Valley, freut sich, bekannt zu geben, dass sein Explorationsteam offiziell das erste Explorationsprogramm in seinem Vorzeigeprojekt, dem Lithiumprojekt Arapaima im brasilianischen Lithium Valley, aufgenommen hat. Das Hauptaugenmerk des Programms liegt auf der Weiterverfolgung der Spodumen-Vorkommen, die in den Schwermineral-Konzentratproben durch die Regierung auf den 64.359 Hektar identifiziert wurden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...