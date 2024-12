München (ots) -- Rettungssanitäterin Sina Jarosz kämpft um das Leben einer Frau- Die Feuerwehr befreit einen Mann, der mit dem Aufzug stecken geblieben ist- Neue Folgen "Mensch Retter" ab 2. Dezember, montags um 20:15 Uhr, bei RTLZWEIRettungskräfte haben oft lange Arbeitszeiten und müssen stets ihr Bestes geben, um Leben zu retten. Während ihrer Schicht sind sie mit den unterschiedlichsten Notfällen konfrontiert. Dabei dürfen sich Notfallsanitäter wie Chris Grüne und Sina Jarosz nicht aus der Ruhe bringen lassen. Dieses Mal kämpft Sina um das Leben einer Frau, deren Herz nicht mehr schlägt. Ebenso besonnen müssen die Feuerwehrleute aus München-Milbertshofen agieren. Ein Getränkelieferant steckt in einem Aufzug fest und gerät in Panik. Die neue Folge wird am Montag, den 2. Dezember, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt.In Frankfurt am Main ist Rettungssanitäterin Sina Jarosz in Alarmbereitschaft. Ihr Team hat einen Notruf erhalten. Eine Frau ist gestürzt und befindet sich in Lebensgefahr. Vor Ort macht sie sich ein Bild über die Lage und den Zustand der Frau - Herzstillstand. Sofort werden lebenserhaltende Maßnahmen eingeleitet. Alle Beteiligten unterstützen, wo sie nur können. Schaffen es die Notfallsanitäter, das Leben der Frau zu retten?Auch in München benötigen Menschen Hilfe. Dieses Mal werden Feuerwehrleute aus München-Milbertshofen zu einem Einsatz gerufen, der zu eskalieren droht. Ein Getränkelieferant steckt in einem Aufzug fest. Zusammen mit seinen Kisten ist in dem kleinen Lift nicht allzu viel Platz. Die Einsatzkräfte müssen schnell handeln, sodass der Betroffene nicht noch mehr in Panik gerät.Die Reportage "Mensch Retter" wird von Spiegel TV GmbH produziert. Ausstrahlung ab 2. Dezember 2024, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Mensch Retter":In ihren Händen liegen täglich Menschenleben: Rettungskräfte in Deutschland. Sanitäter, Notärzte oder Feuerwehrleute tragen die Verantwortung für das Leben anderer und sind zur Stelle, wenn ihre Mitmenschen dringend Hilfe brauchen. In der Reportage "Mensch Retter" begleitet RTLZWEI Rettungsteams aus Deutschland in ihrem beruflichen Alltag und geht auf die Menschen hinter dem Beruf ein.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100926348