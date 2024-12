News von Trading-Treff.de Netflix, Tesla, Amazon und Spotify notieren zum Start in den Dezember in charttechnisch sehr interessanten Situationen. Die Märkte sind in recht guter Stimmung, was Ausbrüche aus soliden Konsolidierungen durchaus zu guten Bewegungen verhelfen kann. Zudem blicken wir in der heutigen Ausgabe von "Tickmill's täglichen Tradingideen" auf die Entwicklung von Ripple. Die Kryptowährung stielt der Performance von Bitcoin die Show ...

