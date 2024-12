XRP erreicht neues Allzeithoch: Wird die Ripple-Währung bald auch Ethereum (EHT) überholen?

Der Siegeszug von XRP ist in vollem Gange, denn nachdem die Kryptowährung von Ripple Labs viele Jahre mit Gerichtsverfahren zu kämpfen hatte, scheint das Vertrauen der Anleger jetzt erstarkt zu sein. Denn nicht nur der Preis des XRP-Tokens konnte in den letzten Wochen anziehen: Auch die Marktkapitalisierung ist mittlerweile auf ein unglaubliches Niveau angestiegen, das selbst etablierte Coins wie Solana (SOL) oder den Binance Coin BNB übertreffen konnte.

Das nächste Ziel dürfte Ripple bereits vor Augen haben: Schafft es der XRP Token tatsächlich, auch Ethereum zu überholen und sich als zweitgrößte Kryptowährung der Welt zu etablieren?

XRP Marktkapitalisierung explodiert auf neuen Höchststand

Noch immer liegt der XRP-Preis vergleichsweise weit vom bisherigen Allzeithoch entfernt: Mit einem aktuellen Ripple Kurs von 2,26 US-Dollar pro XRP-Token fehlt noch über 1 US-Dollar, um an das ATH vom Januar 2018 anzuknüpfen. Damals konnte die Kryptowährung einen Spitzenwert von 3,40 US-Dollar erreichen.

Ein neues Allzeithoch gab es allerdings in Bezug auf die aktuelle Marktkapitalisierung: Während diese Anfang 2018 nämlich auf über 127 Milliarden US-Dollar ansteigen konnte, wurde erst in den heutigen Morgenstunden ein Spitzenwert von über 141 Milliarden US-Dollar erreicht. Damit konnte XRP sogar zwischenzeitlich die Marktkapitalisierung von Tether (USDT) übertreffen und sich den dritten Platz im Ranking der Kryptowährungen sichern. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels fiel die Marktkapitalisierung der Ripple-Währung jedoch wieder auf knapp unter 130 Milliarden, wodurch Tether mit über 134 Milliarden erneut auf den dritten Platz vorrücken konnte.

Die Entwicklung der XRP-Marktkapitalisierung in den letzten 7 Tagen (Quelle: CoinMarketCap)

Viele Krypto-Anleger spekulieren vor allem in den sozialen Medien, ob XRP auch bald Ethereum als zweitgrößte Kryptowährung der Welt angreifen und überholen könnte. Allerdings muss realistisch betrachtet XRP noch um einiges mehr zulegen, bevor dieser Sprung wahrhaftig gelingen könnte. Schließlich liegt die Marktkapitalisierung des ETH-Tokens aktuell bei über 434 Milliarden US-Dollar. Die Ripple-Währung müsste sich also mehr als verdreifachen, während Ethereum im selben Zeitraum nicht zulegen dürfte - ein Szenario, das zumindest kurzfristig nicht als wahrscheinlich gilt.

Der aktuelle Hype rund um XRP ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass bereits am 04. Dezember der neue Ripple-Stablecoin RLUSD eingeführt werden soll, der das gesamte XRP-Ökosystem stärken dürfte. Außerdem konnte seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten Anfang November der gesamte Krypto-Markt zulegen. Davon profitierte zunächst Bitcoin (BTC), bevor in den letzten Tagen und Wochen auch die Altcoins nachziehen konnten. Überdies bekunden Investoren ein großes Interesse an Presale-Token wie Flockerz (FLOCK), die sich von der grauen Masse mit interessanten Konzepten abheben können.

Presale-Projekt Flockerz überschreitet Marke von 4,1 Millionen US-Dollar

Wie stark das Interesse an Flockerz ist, verrät bereits ein Blick auf die aktuelle Kapitalmenge, die im Vorverkauf gesammelt wurde: Über 4,1 Millionen US-Dollar sind bereits zusammengekommen. Doch was genau bietet das Krypto-Projekt überhaupt?

Als Meme-Token getarnt punktet der FLOCK-Token durch die Nutzung eines DAO-Systems (Decentralized Autonomous Organisation), durch das "The Flock" - der Name der Flockerz-Community - an sämtlichen Entscheidungen des Projekts teilhaben kann. Wer zudem über neue Features, weitere Entwicklungen, die Expansionspläne, Token-Verbrennungen oder Marketing-Strategien abstimmt, erhält dank Vote-to-Earn-Konzept (VTE) Bonuszahlungen in Form von FLOCK-Token. Dies soll die Dezentralisierung der jungen Kryptowährung fördern und gleichzeitig einen Anreiz dafür schaffen, aktiv an der Flockerz-Community und -Entwicklung beteiligt zu sein.

Die Tokenomics von Flockerz (FLOCK) in der Übersicht.

Ebenfalls interessant: Frühzeitige Käufer können ihre FLOCK-Token in einem Presale-Staking-Pool über die offizielle Webseite anlegen. Derzeit wird eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 580 Prozent geboten, was bereits eine Vielzahl an Anlegern überzeugen konnte.

Um das Staking-Angebot zu nutzen, müssen interessierte Investoren einfach über die Maske auf der offiziellen Webseite eine beliebige Anzahl an FLOCK-Token erwerben und können diese direkt in das Staking-Programm geben. Achtung: Dies funktioniert derzeit jedoch nur, wenn zum Kauf der FLOCK-Token ETH, USDT oder eine Kreditkarte genutzt werden. Beim Kauf mit BNB-Coins ist dies (noch) nicht möglich.

