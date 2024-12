Die Lufthansa-Gruppe steht vor einer bedeutenden Expansion in den italienischen Markt, nachdem die EU-Kommission grünes Licht für die ITA-Beteiligung gegeben hat. Der deutsche Luftfahrtkonzern wird zunächst 41 Prozent der Anteile für 325 Millionen Euro erwerben, mit der Option, das Unternehmen später vollständig zu integrieren. Um wettbewerbsrechtliche Bedenken auszuräumen, musste die Lufthansa jedoch erhebliche Kompromisse eingehen. Dazu gehört die Überlassung wichtiger Start- und Landerechte am Mailänder Flughafen Linate an Konkurrenten wie easyJet, während Air France-KLM und IAG bei Langstreckenverbindungen profitieren werden.

Aktuelle Börsenentwicklung

Die Marktteilnehmer reagierten verhalten auf diese Nachricht. Im XETRA-Handel verzeichnete die Lufthansa-Aktie leichte Verluste und notierte bei 6,29 Euro. Dies entspricht einem deutlichen Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 8,59 Euro vom Dezember 2023. Die Analysten bleiben jedoch optimistisch und bewerten die Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 7,26 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

