DEUTSCHE BANK AKTIE Analyse und Einschätzung für Investoren

DEUTSCHE BANK AKTIE Der längerfristige Ausblick für Investoren

? Deutsche Bank WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Ticker: DBK

Wo steht die Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank hat nach wie vor mit der Übernahme der Postbank zu kämpfen. 2024 wurden Rückstellungen aufgelöst, die für den Rechtsstreit gebildet worden sind, was einen direkten Einfluss auf das Ergebnis hatte. Es ist zu erwarten, dass die Bank in den kommenden Jahren diese Übernahme verdaut und dass sich auch der Aktienkurs wieder deutlich erholen könnte. Die Grundlage scheint dafür gelegt zu sein.

Chartcheck - Betrachtung im Monatschart:

Die Aktie hat sich in den letzten Monaten etwas erholen können. Im Monatschart ist erkennbar, dass die Aktie zwar nicht mehr am Allzeittief notiert, sich in den letzten Jahren aber nur eine sehr moderate Erholung hat abbilden können. Gegenüber dem Allzeithoch hat das Papier, in Relation zum Allzeittief, 87 EUR bzw. 95 Prozent verloren. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist, dass sich der Anteilsschein vom Allzeittief im März 2022 fast vervierfacht hat.

In den letzten Monaten ist das Papier zwischen der SMA20 (aktuell bei 13,38 EUR) und der SMA50 (aktuell bei 11,52 EUR) hin und her gewankt, konnte sich erst im 3. Quartal 2024 etwas lösen und aufwärtslaufen. Im Monatschart ist erkennbar, dass insbesondere die SMA50 2012 bis 2015 ein Brett gewesen ist, über die die Aktie sich nicht hat schieben können. Erst Ende 2022 konnte sich das Papier über die SMA50 schieben und festsetzen. Charttechnisch hat sich das Monatschart damit etwas aufgehellt. Sollte das Kaufinteresse in den kommenden Monaten weiter anhalten, so könnte es aufwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 19,58 EUR) bzw. übergeordnet an das 23,6 Prozent Retracements gehen. Ein Monatsschluss über diesem Level (23,6 - Retracement) mit Bestätigung im Folgemonat könnte die Perspektive auf die 34,00 EUR (Hoch 01/2014), bzw. auf die 38 EUR (38,2 - Retracement) eröffnen....

