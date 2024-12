DAX stagniert auf hohem Niveau. Delivery Hero bricht ein

Der DAX® startete wenig verändert in die neue Woche. Nach dem Sprint in der zweiten Wochenhälfte ließen es die Marktteilnehmer heute zunächst etwas ruhiger angehen. Überraschend gute Wirtschaftsdaten aus China konnten keine Impulse setzen. Vielmehr bremsten zunächst schwache Futures auf US-Indizes die Kauflaune.

Die spanische Tochter von Delivery Hero, Glovo, stellt ihre Fahrer künftig fest an. Hintergrund waren Vorwürfe seitens der spanische Arbeitsbehörde. Dem Konzern zufolge, könnte die Umstellung das EBITDA 2025 um etwa 100 Millionen Euro belasten. Die Aktie tauchte heute deutlich ab. Eckert & Ziegler markierte im frühen Handel ein neues 52-Wochenhoch. K+S gab anfänglich nach negativen Analystenkommentaren nach. Bei VW stehen die Bänder in zahlreichen Werken heute erneut still. Die Konzernspitze prüft aktuell die Schließung einiger Werke, Lohnkürzungen und weitere Maßnahmen, um die Kosten zu senken. Die Aktie tauchte unter die Marke von EUR 80.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.664/20.000/20.225 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.756/18.930/19.103/19.300/19.500 Punkte

Der DAX® pendelte sich zunächst bei rund 19.600 Punkten ein und notiert damit weiterhin in der Bandbreite zwischen 19.500 und 19.664 Punkten. Ein Ausbruch aus der Range könnte den künftigen Kurs einleiten. Bei einem Ausbruch über 19.664 Punkte eröffnet sich weiteres Potenzial bis 20.225 Punkte (138,2%-Retracmentlinie). Bei einem Rücksetzer unter 19.500 Punkte rückt die Kreuzunterstützung von 19.300 Punkten in greifbare Nähe.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2024 - 02.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum:03.12.2019 -02.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 101,76* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 90,52** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 102,67*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.12.2024; 10.05 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 7,57* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 5,86* 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 7,77* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 8,25* 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.12.2024; 10:05 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.