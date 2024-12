Warum überflügelt der DAX die kleinen Aktien in diesem Jahr so besonders stark? Derart große Unterschiede in der Kursentwicklung deutscher Aktien wie 2024 gab es selten: Während der DAX ganz dick im Plus ist, verzeichnen MDAX und SDAX sogar Verluste. Wie lässt sich diese Diskrepanz zwischen Groß und Klein erklären? Anleger, die Ende vorigen Jahres auf den DAX gesetzt haben - beispielsweise über einen DAX-ETF - können sich heute über ein sattes Plus von fast 16% freuen. Wer dagegen einen MDAX-ETF gewählt hat, ärgert sich über ein Minus von knapp 2%. Der SDAX steht mit einem Verlust von 3% noch etwas tiefer im roten Bereich. Deutsche Konjunktur hinkt hinterher Der Hauptgrund dafür, dass die Spezialwerte im Durchschnitt um so viel schlechter abgeschnitten haben als die Blue Chips aus dem DAX, liegt in der schwachen Konjunktur. Deutschland ist ja das Wachstums-Schlusslicht in Europa. Darunter leiden kleine und mittlere Unternehmen in der Regel wesentlich mehr als große Konzerne, die einen beachtlichen Teil ihrer Geschäfte im Ausland abwickeln und dort auch vermehrt produzieren. Vor allem in den USA ist die Wirtschaftsentwicklung wesentlich dynamischer, aber auch in Asien und Lateinamerika sieht ...

