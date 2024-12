ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Mit der Festanstellung der Fahrer der spanischen Tochter Glovo werde die Kostenspirale gestoppt, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die erhoffte endgültige Lösung der dortigen Probleme gebe es aber bisher nicht, solange die Entscheidung der Arbeitsbehörden darüber noch ausstehe, wie teuer das Fehlverhalten in der Vergangenheit werde./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2024 / 08:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2024 / 08:22 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2E4K43