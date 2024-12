Plus 516 Prozent mit dem Bitcoin, 431 Prozent mit Arcadium-Lithium, 255 Prozent mit Tesla - die Leser des maydornreport haben in den vergangenen Wochen mit Hebelprodukten gleich serienweise hohe dreistellige Gewinne einfahren können. Jetzt wurde eine neue Spekulation gestartet, die das Potenzial hat, sich sogar an die Spitze des Performance-Rankings im maydornreport setzen zu können.Der 18. November 2024 war ein ganz besonderer Tag für die Leser des maydornreport. Sie haben mit dem Verkauf ihres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...