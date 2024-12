Von Vorsicht ist am Montag die Haltung am Markt zur VW-Aktie geprägt. Zum Wochenstart wird in allen deutschen VW-Werken die Arbeit befristet niedergelegt. Die Vorzugsaktie des Autobauers gerät deshalb weiter unter Druck und näher sich der psychologisch wichtigen Markt von 80,00 Euro.Analyst Philippe Houchois von der US-Investmentbank Jefferies hatte etwaige Belastungen aus einem Stellenabbau und einer Umstrukturierung bei Volkswagen auf 2,5 bis 4 Milliarden Euro geschätzt. Die entsprechenden Mittelabflüsse ...

