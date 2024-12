Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH

02.12.2024 / 10:57 CET/CEST

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG

Unternehmen: Erlebnis Akademie AG

ISIN: DE0001644565



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 02.12.2024

Kursziel: EUR 12,60 (bislang: EUR 18,60) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Im wichtigen dritten Quartal 2024 unter den Erwartungen

Mit rund 1,408 Mio. Besuchern (+0,3% YoY) der Baumwipfelpfade an den vollkonsolidierten Standorten wurde in den ersten neun Monaten 2024 zwar ein neuer Besucherrekord aufgestellt, die Erwartungen im für den Gesamtjahreserfolg entscheidenden dritten Quartal wurden jedoch verfehlt. Obwohl sich die Wetterlage im weiteren Jahresverlauf merklich entspannt hat, ist das Erreichen der bisherigen Guidance 2024e unwahrscheinlich geworden. Der Vorstand hat den Ausblick für das Gesamtjahr 2024e nach unten angepasst. Die vom Vorstand getroffenen Maßnahmen zur Steigerung der Besucherzahlen - Erweiterung der Baumwipfelpfade durch Abenteuerwälder, Gastronomie und Shops, Trampolinparcours, Kletterwälder, Hängebrücken, Volieren oder Tierfreigehege - werten wir als uneingeschränkt zielführend, dennoch verringert sich durch die nach unserer Einschätzung nachhaltigen Belastungen durch Schlechtwetterphasen unser aus einem dreistufigen DCF-Modell abgeleitetes Kursziel auf EUR 12,60 von bislang EUR 18,60 je Aktie. Wir sehen die aktuell gedrückten Kurse als eine attraktive Einstiegsgelegenheit und bekräftigen unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie.

Nach neun Monaten lagen Konzernumsätze und operatives Ergebnis (EBIT) mit EUR 19,8 Mio. (Vj.: EUR 19,5 Mio., +1,6% YoY) und EUR 0,9 Mio. (Vorjahr: EUR 0,4 Mio., adjustiert um sonstige betriebliche Erträge in Höhe von EUR 0,8 Mio. aus dem planmäßigen Verkauf von Anteilen an einem osteuropäischen Standort) unter unseren Erwartungen. Ursächlich hierfür waren unvorteilhafte Witterungsverhältnisse an gleich mehreren Standorten, vor allem im September, der für die Gesamtjahresentwicklung von hoher Bedeutung ist. Dementsprechend lagen die Besucherzahlen der vollkonsolidierten Baumwipfelpfade nach neun Monaten mit 1.407.657 nur leicht (+0,3% YoY) über den ebenfalls von Schlechtwetterphasen belasteten Vorjahreswerten. Positiver entwickelten sich dagegen die Besucherzahlen der Abenteuerwälder mit einem Plus von 9,2% auf 61.160 im Q3/2024.



