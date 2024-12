The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungsindustrie, gab heute bekannt, dass es seine biobasierte LYCRA EcoMade-Faser bei der ISPO vom 3. bis 5. Dezember vorstellen wird. Das Unternehmen präsentiert Muster mit dem erneuerbaren Elastan in Halle A3, Stand 101, und bietet den Besuchern eine vollständig immersive VR-Erfahrung, um mehr über das Produkt zu erfahren. Es wird außerdem im Sustainability Hub (Halle A2) vorgestellt und ist Thema einer Präsentation.

Die biobasierte LYCRA EcoMade-Faser wurde für Herbst/Winter 2026/27 mit zwei ISPO Textrends Awards ausgezeichnet. In der Kategorie Fasern und Isolierung wurde das erneuerbare Elastan mit einem "Top 5 Award" ausgezeichnet und ein aus dem Stoff gefertigtes Kleidungsstück wurde als "Selection" in der Hosen Tights-Kategorie anerkannt. Die brasilianische Activewear- und Bademodenmarke LIVE! produzierte den Stoff und die Leggings mit Vorabmustern dieser mit Spannung erwarteten Faser.

Die biobasierte LYCRA EcoMade-Faser, die 2025 auf den Markt kommt, wird das weltweit erste kommerziell erhältliche, großtechnisch produzierte erneuerbare Elastan sein. Das preisgekrönte Produkt, das auf der ISPO vorgestellt wird, besteht zu 70 Prozent aus erneuerbaren Rohstoffen und ist im Rahmen des Bio-Preferred-Programms der USDA zertifiziert. Die Faser bietet eine gleichwertige Leistung wie die ursprüngliche LYCRA-Faser, und es sind keine Änderungen an Stoffen, Prozessen oder Schnittmustern erforderlich.

"Wir glauben, dass die biobasierte LYCRA EcoMade-Faser für eine aufregende Zukunft steht, in der wir einen echten, transformativen Wandel in der Branche herbeiführen können, ohne Abstriche bei der Leistung machen zu müssen", sagte Steve Stewart, Chief Brand and Innovation Officer bei The LYCRA Company. "Wir freuen uns sehr über die Anerkennung durch die ISPO und gratulieren unserem Kunden LIVE! für die Entwicklung des preisgekrönten Stoffes und Kleidungsstücks."

Die Marke LIVE! ist bekannt für ihre qualitativ hochwertige, nachhaltige Kleidung. Die UpFit Capsule Collection umfasst die von der ISPO ausgezeichneten Leggings, Leggings in Bermudalänge, ein Oberteil und einen Jumpsuit. Diese Kleidungsstücke aus der biobasierten LYCRA EcoMade-Faser bieten ein außergewöhnliches Maß an Komfort, Passform und Flexibilität mit dem zusätzlichen Vorteil, dass es sich um eine nachhaltigere Faser handelt.

"Bei LIVE! glauben wir, dass die Zukunft der Mode Innovation und ökologische Verantwortung in Einklang bringen muss", sagte Joice Sens, Gründerin und Kreativdirektorin von LIVE!. "Diese Kollektion verkörpert den Geist von LIVE! FUTURE, unserem nachhaltigen Innovationslabor, und unterstreicht die Bedeutung von Partnerschaften wie dieser mit der Marke LYCRA, die es uns ermöglichen, Produkte zu entwickeln, die Spitzentechnologie mit geringer Umweltbelastung kombinieren."

Am 4. Dezember um 16:00 Uhr MEZ wird Steve Stewart eine Präsentation mit dem Titel "All In: The Power of Partnership" auf dem Green Stage der ISPO halten. In seinem Vortrag erläutert er, wie wichtig die Zusammenarbeit bei der Markteinführung und Kommerzialisierung der biobasierten LYCRA EcoMade-Faser war.

Besuchen Sie die ISPO Event Page von The LYCRA Company, um Informationen zur Messe zu erhalten, und entdecken Sie das Angebot an nachhaltigen Lösungen, die das Unternehmen ausstellen wird: die aus Textilabfällen hergestellten COOLMAX- und THERMOLITE EcoMade-Fasern, und die LYCRA FiT400-Faser, die zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und mit dem Planeten im Sinn entwickelt wurde. Weitere Informationen zur biobasierten LYCRA EcoMade-Faser finden Sie auf dieser Webpage mit Produktinformationen.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company ist ein weltweit führender Anbieter von Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche, der sich verpflichtet hat, nachhaltige Produkte aus erneuerbaren, vor und nach dem Verbrauch recycelten Inhaltsstoffen anzubieten, die den Abfall reduzieren und die Voraussetzungen für Kreislaufwirtschaft schaffen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten, ist Eigentümer der Marken LYCRA LYCRA HyFit LYCRA T400 COOLMAX THERMOLITE ELASPAN SUPPLEX und TACTEL The LYCRA Company steigert den Wert der Produkte ihrer Kunden, indem sie einzigartige Innovationen anbietet, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Erfahren Sie mehr unter lycra.com.

LYCRA COOLMAX und THERMOLITE sind Marken von The LYCRA Company.

