DJ Lufthansa-Airlines verlängern Aussetzung ihrer Flüge nach Tel Aviv

DOW JONES--Die Lufthansa-Fluggesellschaften Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa und Swiss haben die Aussetzung ihrer Flüge nach Tel Aviv bis einschließlich 31. Januar verlängert. Die Lufthansa Group hat die Aussetzung ihrer Verbindungen in den Nahen Osten wegen der Konflikte in der Region in diesem Jahr immer wieder um Tage oder Wochen verlängert. Wie die Gesellschaft mitteilte, können betroffene Passagiere kostenlos auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhalten alternativ eine vollständige Rückerstattung ihres Ticketpreises.

