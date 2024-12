Aguia Resources: Abschluss einer 1,5-Millionen-Aktienplatzierung

Anzeige / Werbung

Aguia Resources hat nach eigenen Angaben 1,5 Millionen AUD durch die Ausgabe von 42 Millionen neuen Aktien eingenommen. Der Platzierungspreis lag bei 0,036 AUD pro Aktie, was einem Abschlag von 10 % auf den vorherigen Schlusskurs entspricht. Diese Mittel sollen in die Weiterentwicklung des Santa Barbara-Goldprojekts in Kolumbien und der Phosphatprojekte in Brasilien fließen.

Aguia Resources hat nach eigenen Angaben 1,5 Millionen AUD durch die Ausgabe von 42 Millionen neuen Aktien eingenommen. Der Platzierungspreis lag bei 0,036 AUD pro Aktie, was einem Abschlag von 10 % auf den vorherigen Schlusskurs entspricht. Diese Mittel sollen in die Weiterentwicklung des Santa Barbara-Goldprojekts in Kolumbien und der Phosphatprojekte in Brasilien fließen.

Santa Barbara Goldprojekt: Solide Fortschritte

Das zu 100 % Aguia gehörende Santa Barbara Goldprojekt in Kolumbien befindet sich in der Serranía de San Lucas, einer bedeutenden Goldregion. Nach der Übernahme von Andean Mining Limited im Juni 2024 plant das Unternehmen, die bestehende Aufbereitungsanlage wieder in Betrieb zu nehmen. Erste Pilotversuche hätten laut Aguia vielversprechende Ergebnisse gezeigt, mit einer durchschnittlichen Rückgewinnung von 20 g/t Gold aus 500 Tonnen Erz.



Geplante Produktionsdaten



•Startkapazität: 30 Tonnen pro Tag, erweiterbar auf 50 tpd

•Jahresproduktion: 10.000 bis 12.000 Unzen Gold.

•Produktionskosten: Geschätzte 400 USD pro Unze



Das Unternehmen habe zudem umfangreiche Explorationen entlang der etwa sieben Kilometer langen goldführenden Adern geplant. Für 2025 strebe Aguia eine formale Ressourcenschätzung gemäß JORC-Standards an, was die Basis für weitere Investitionen und Entwicklungen bilden könnte.

Phosphatprojekte in Brasilien

Aguia Resources hat mit der Abweisung einer Klage zur Annullierung der Umweltgenehmigungen durch das Bundesgericht in Bagé einen bedeutenden Fortschritt für sein Tres Estradas Phosphatprojekt erzielt. Dies verschafft dem Unternehmen die rechtliche Sicherheit, die ersten Produktionsarbeiten innerhalb der nächsten sechs Monate zu starten.



Das Projekt strebt eine Jahresproduktion von 316.000 Tonnen organischen Phosphatdüngers an, der durch umweltfreundliche Verfahren ohne chemische Zusätze hergestellt wird. Mit geringen Produktionskosten von 50 USD pro Tonne und einem geschätzten Verkaufspreis von 140 USD pro Tonne bietet Tres Estradas eine solide wirtschaftliche Basis. Zusätzlich könnte das Projekt bis zu 10 % der regionalen Nachfrage nach Phosphatdüngern decken und die Importabhängigkeit Brasiliens verringern. Mit einer Lebensdauer der Mine von 18 Jahren und einem innovativen Geschäftsmodell, das bestehende Verarbeitungsanlagen einbezieht, unterstreicht Tres Estradas laut Aguia Resources die strategische Bedeutung von Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Finanzierung und Zukunftsausblick

Das Unternehmen habe im dritten Quartal 2024 weitere 5,1 Millionen AUD durch die Ausgabe von 204 Millionen neuen Aktien aufgenommen. Die Mittel, kombiniert mit der jüngsten Platzierung, stärkten die finanzielle Basis und ermöglichten die Weiterentwicklung der zentralen Projekte ohne zusätzliche Verschuldung. Aguia äußerte sich optimistisch, 2025 die Gold- und Phosphatproduktion auf ein nachhaltiges Niveau zu bringen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,AU000000AGR4