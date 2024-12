© Foto: Unsplash

Die Börse steuert auf ein zweites Jahr mit starken Renditen zu. Der S&P 500 könnte 2024 um mehr als 20 Prozent zulegen, nachdem er 2023 bereits 24 Prozent gewonnen hatte. Ist der Bogen überspannt?Dies wäre laut einer Analyse von Bank of America (BofA) erst das vierte Mal in den vergangenen 100 Jahren, dass der US-Index in zwei aufeinanderfolgenden Jahren eine Rendite von über 20 Prozent erzielt. "Zwei der vier Phasen mit aufeinanderfolgenden 20-Prozent-Renditen ereigneten sich während historischer Börsenblasen", erklärt die BofA. Der aktuelle Marktanstieg könnte erneut eine solche Phase widerspiegeln.