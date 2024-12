XRP-Rücksetzer: Start der Korrektur?

Nach einem unglaublichen Anstieg von XRP in den letzten Wochen erreichte die Kryptowährung in den frühen Morgenstunden einen neuerlichen Meilenstein. Mit einem Wert von 2,5 US-Dollar katapultiert sich die Kryptowährung auf den dritten Platz der Weltrangliste und überholt mit einer Steigerung von 25 % im 24-Stunden-Vergleich Solana und Tether. Die Anhänger, welche sich selbst gerne als "XRP Army" bezeichnen, freuen sich in den sozialen Medien überschwänglich und planen schon die nächsten Höchststände der Kryptowährung. Dem gegenüber zeichnet sich bei der technischen Betrachtung eine überhitzte Marktsituation ab, welche eine drastische Korrektur nach sich ziehen könnte.

XRP zeigt am kurzfristigen Chart einen Downtrend, Quelle: www.tradingvie.com

So ist in der letzten Stunde der Kurs bereits von 2,43 US-Dollar auf 2,2 US-Dollar eingebrochen, was von einigen bereits als Start der Korrekturphase gesehen werden könnte.

Hochgehebelt, extremer RSI

Der Aufschwung der Kryptowährung könnte nach Meinung einiger Analysten auf einen starken Einsatz von gehebelten Produkten zurückzuführen sein. Denn ein derartig schnelles, parabolisches Ansteigen wird oft durch entsprechende Futures-Produkte auf den großen Börsen verursacht. So hat etwa auch der Analyst Regterschot von CryptoQuant gezeigt, dass das offene Interesse in den letzten 24 Stunden massiv gestiegen ist. Ein so schneller Anstieg kann häufig zu Ausverkäufen führen, da die Derivatpositionen innerhalb kürzester Zeit ausgelöst werden können. Mit einem Anstieg von 37 % rechnet er dabei mit einem Rückgang von rund 17 % als Risikoposition.

$XRP is experiencing a Leverage-Driven Pump!



Open Interest is up 37% already-watch for volatility. The last similar event led to a -17% drawdown.



Stay sharp, manage risk accordingly.XRP Crypto Ripple Onchain Futures pic.twitter.com/Femb2xQKDH - Maartunn (@JA_Maartun) November 29, 2024

Auch die Daten von CoinGlass bestätigen diese Zahlen, wonach in den letzten 24 Stunden das Volumen um 30 % gestiegen ist. Allgemein ist seit dem ersten Anstieg von XRP ein parabolischer Anstieg des offenen Interesses am Markt zu erkennen.

Als weiterer Risikofaktor zeigt sich der RSI in einem deutlich überkauften Bereich. Ein 14-Tage-Wert von 89,51 liegt stark im überkauften Bereich, was einerseits das bullishe Momentum zeigt, andererseits ein hohes Risiko für einen schnellen Einbruch darstellt. Daher sieht auch die Plattform CoinCodex eine Korrektur auf die Kryptowährung zukommen. Bis Ende Dezember soll der Preis in den Bereich von 1,5 US-Dollar korrigieren und dort in eine neuerliche Akkumulationsphase übergehen. Im Jahr 2025 erwartet die Plattform dennoch weitere Steigerungen, wobei der Coin laut technischer Analyse auf einen Wert von rund 4,6 US-Dollar steigen könnte.

Alternativen in Betracht ziehen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.