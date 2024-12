DJ UKRAINE-BLOG/Scholz bei deutsch-ukrainischem Wirtschaftsforum

Scholz bei deutsch-ukrainischem Wirtschaftsforum

Am 11. Dezember findet im Berliner Haus der Deutschen Wirtschaft mit hochrangiger Vertretung aus Wirtschaft und Politik das 7. Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum statt, wie die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) mitteilte. Zur Eröffnung ab 12.30 Uhr werden demnach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der ukrainische Premierminister Denys Schmyhal erwartet. An Paneldiskussionen nehmen unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD), der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko sowie der Minister für strategische Industrien der Ukraine, Herman Smetanin, teil. Die Veranstaltung, zu der rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet werden, steht unter dem Motto "Stronger together. Securing the future". Zwei Paneldiskussion sind der deutsch-ukrainischen Zusammenarbeit im Energiesektor und in der Verteidigungsindustrie gewidmet.

