DJ VW-Betriebsrat fordert Beitrag von Familien Porsche und Piech

DOW JONES--Die Arbeitnehmervertreter von Volkswagen fordern inmitten des festgefahrenen Tarifkonflikts einen Beitrag der Ankeraktionäre. "Volkswagen war in jüngster Zeit eine Riesen-Gewinnmaschine. Und dementsprechend hoch war auch die Dividende", sagte VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo während der Warnstreik-Kundgebung vor dem Markenhochhaus im Stammwerk. Aber diese Gewinnmaschine laufe jetzt Gefahr, ins Stottern zu geraten. "Wir verlangen, dass alle ihren Beitrag leisten. Auch der Vorstand. Und eben auch die Aktionärsseite", so Cavallo.

Das Land Niedersachsen, der zweitgrößte Anker-Aktionär, habe über Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat Stephan Weil erklärt, dass die Dividende für das Land Niedersachsen nicht die oberste Priorität habe, so Cavallo laut Redetext. "Meine Erwartungshaltung ist, dass diese Einstellung auch bei den anderen Hauptaktionären vorhanden ist", forderte sie.

Für die nächste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt am 9. Dezember rechnet die Betriebsratschefin eine Weichenstellung: "Annäherung oder Eskalation? Leider sind die Zeichen, die der Vorstand in jüngster Zeit gesendet hat, nicht wirklich erfreulich", ergänzte Cavallo. Wichtig sei, so IG Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger in seiner Rede an die VW-Belegschaft, dass die kommende Woche endlich Bewegung bringen müsse. "Und unser Gesamtkonzept (...) kann nur fliegen, wenn eben der Vorstand und die Aktionäre auch einen Beitrag leisten - und wir erwarten, dass Werksschließungen und Massenentlassungen endlich vom Tisch kommen und wir eine neue Beschäftigungssicherung haben."

Volkswagen liegt seit Wochen mit der Arbeitnehmerseite im Clinch. Der Konzern will umfassende Kostensenkungen im Inlandsgeschäft umsetzen und will neben einschneidenden Lohnkürzungen auch Werke schließen - für die Arbeitnehmervertreter eine rote Linie. Am Wochenende ist die Friedenspflicht ausgelaufen, am heutigen Montag sind Warnstreiks an diversen Standorten angelaufen.

