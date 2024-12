Hamburg (ots) -Körber ist als eine der wenigen Marken des Jahrhunderts ausgezeichnet worden. Dieser prestigeträchtige Preis verliehen durch Deutsche Standards aus der ZEIT Verlagsgruppe unterstreicht die erfolgreiche Transformationsgeschichte und die Innovationskraft des internationalen Technologiekonzerns.Erst seit 2020 vereint Körber mehr als 40 Einzelmarken unter einer globalen Marke und positioniert sich erfolgreich als "Heimat für Unternehmer". Der in Deutschland gegründete Technologiekonzern ist inzwischen global in den Geschäftsfeldern Digital, Pharma, Supply Chain und Technologies aktiv und bietet ein umfassendes Technologieportfolio, das von der Konstruktion und Fertigung von Maschinen und Anlagen über operative Software bis hin zu KI-gestützten Lösungen zur Effizienzsteigerung in der industriellen Fertigung und Lieferketten reicht. Körber fokussiert sich auf kundenzentriertes, unternehmerisches Denken und setzt dieses in Erfolge für seine Kunden um."Körber steht für Marktführerschaft durch Technologieführerschaft zum Nutzen unserer Kunden", betont Stephan Seifert, CEO und Vorstandsvorsitzender des Konzerns. "Um basierend auf diesem Anspruch erste Wahl bei unseren Kunden und Partnern zu bleiben, haben wir in den vergangenen Jahren eine umfassende Transformation durchlaufen, die durch strategische Akquisitionen und Investitionen in neue Geschäftsfelder und Technologien sowie eine marktorientierte Digitalisierungsoffensive geprägt war.""Wir freuen uns sehr, für unsere Markenstrategie, unseren Mut zur Transformation und unsere Implementierungsstärke als Jahrhundertmarke ausgezeichnet worden zu sein. Dieser Preis ist eine Anerkennung für unsere Arbeit und ein Ansporn für die Zukunft", sagt Henriette Viebig, Head of Brand & Group Communications bei Körber.Die erfolgreiche Entwicklung vom klassischen Maschinenbauer zu einem führenden, holistischen Technologieanbieter spiegelt sich in den Innovationen der einzelnen Geschäftsfelder wider. Im Geschäftsfeld Pharma wurde das führende Manufacturing Execution System "Werum PAS-X MES" entwickelt, das die Prozesse über den gesamten Herstellungszyklus in der Pharma-, Biotech-, Zell- und Gentherapie-Industrie digital und in Echtzeit steuert, überwacht und dokumentiert. Der "Layer Picker" aus dem Geschäftsfeld Supply Chain wurde zum Branchenstandard für die vollautomatische Depalettierung und Pallet-to-Pallet-Kommissionierung und Körbers Lager-Verwaltungssystem (WMS) steuert effizient alle Prozesse, Bestände und Ressourcen im Lager und wird als "Leader" im Gartner Magic Quadrant für WMS geführt.Über KörberWir sind Körber - ein internationaler Technologiekonzern mit mehr als 12.000 Mitarbeitern an über 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den technologischen Wandel. In den Geschäftsfeldern Digital, Pharma, Supply Chain und Technologies bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die begeistern. Auf Kundenbedürfnisse reagieren wir schnell, Ideen setzen wir nahtlos um, und mit unseren Innovationen schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden. Dabei bauen wir verstärkt auf Ökosysteme, die die Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns: www.koerber.com.Pressekontakt:Lena WoutersHead of Brand & Communications StrategyKörber AGT: +49 40 211 07 473E-Mail: lena.wouters@koerber.comHenriette ViebigHead of Brand & Group CommunicationsKörber AGT: +49 40 211 07 422E-Mail: henriette.viebig@koerber.comOriginal-Content von: Körber AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71329/5921176