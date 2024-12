Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Australien sank - unterstützt durch staatliche Stromrabatte - im dritten Quartal auf 2,8 Prozent und damit erstmals seit 2021 in den Zielbereich der RBA von 2-3 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.Allerdings sei das von der RBA bevorzugte Inflationsmaß, die getrimmte mittlere Inflation, mit 3,5 Prozent weiterhin erhöht geblieben. In ihrem Jahresbericht gehe die Notenbank davon aus, dass es noch "ein bis zwei Jahre" dauern werde, bis die Verbraucherpreise wieder nachhaltig im Zielbereich lägen. ...

