Seit Monaten schon arbeitet die Lufthansa unermüdlich an ihrem Einstieg bei ITA Airways mit der festen Absicht, die italienische Airline perspektivisch komplett zu schlucken. Bis zuletzt meldete die EU noch Bedenken an. Wie im "Handelsblatt" zu lesen ist, konnten jene nun aber offenbar aus der Welt geschafft werden.Anzeige:Notwendig waren dafür einige Zugeständnisse der Lufthansa (DE0008232125) an die Konkurrenz. Vorgesehen sind mehr Flugverbindungen für Anbieter wie Easyjet und Air France-KLM, teilte die EU-Kommission am Freitag mit. Im Gegenzug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...