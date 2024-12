Der 46-jährige Jesko David Kannenberg wird zum 01.05.2025 in den Vorstand der Stuttgarter eintreten und die Ressorts Vertrieb, Marketing und betriebliche Altersversorgung leiten. Ralf Berndt, seit 23 Jahren im Vorstand der Stuttgarter, wird sich Ende August 2025 in den Ruhestand verabschieden. Die Aufsichtsräte der Stuttgarter Versicherungsgruppe haben Jesko David Kannenberg einstimmig zum 01.05.2025 in die Vorstände der Unternehmen der Gruppe bestellt, wie aus einer Unternehmensmitteilung hervorgeht. ...

