Bitcoin Crash voraus? Krypto-Experte erklärt, warum BTC-Preis unter 90.000 US-Dollar fallen wird

In den letzten Wochen konnte Bitcoin unglaublich stark performen: Seit Anfang November konnte der BTC-Token ein Allzeithoch nach dem anderen erreichen und zwischenzeitlich sogar einen Spitzenwert von 99,645 US-Dollar verzeichnen - also knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar. Dieses Allzeithoch wurde erst vor wenigen Tagen am 22. November erreicht - und könnte länger anhalten, als viele Krypto-Experten erwarten.

Mehrere Analysten haben sich in den vergangenen Tagen bearish geäußert und erklärt, dass der BTC-Kurs zunächst einen recht starken Rückzug antreten wird, bevor im kommenden Jahr die Grenze von 100.000 US-Dollar überschritten werden kann. Doch was steckt hinter dieser Analyse?

Fällt Bitcoin bald unter die Marke von 90.000 US-Dollar?

Kurzfristige Kurskorrekturen sind am Krypto-Markt keine Seltenheit - vor allem dann, wenn zuvor starke Zuflüsse den Preis einer Kryptowährung besonders stark pushen konnten. Schließlich gibt es immer Investoren, die aus diesen Kursgewinnen Profit schlagen möchten und deshalb unter anderem Teile ihrer Bitcoin-Reserven verkaufen, sobald ein neues Allzeithoch erreicht wurde. Wie stark diese Korrekturen allerdings ausfallen - und wie schnell diese Kursverluste wieder aufgeholt werden können - ist schwer vorherzusagen.

Einige Krypto-Experten haben sich nun zu den aktuellen und noch erwarteten Kursveränderungen geäußert und die Meinung scheint dabei in dieselbe Richtung zu tendieren: Bitcoin dürfte noch dieses Jahr die Marke von 90.000 US-Dollar unterschreiten. Dies behauptet auch der Krypto-Analyst Ali Martinez, der erst in den heutigen Morgenstunden eine Zusammenfassung verschiedener Bitcoin-Meinungen auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) zusammenfasste.

In seinem Tweet zitierte er gleich mehrere seiner Kollegen, die einen Preisrückgang auf unter 90.000 US-Dollar für äußerst wahrscheinlich halten. Noch bearisher zeigte sich Ende November der Finanzexperte Tom Lee, der in einem Interview erklärte, dass der BTC-Preis bis Ende 2025 die Marke von 250.000 US-Dollar überschreiten wird - allerdings erst, nachdem der Preis unter ein Niveau von 60.000 US-Dollar gefallen ist. Diese These wird auch von Robert Kiyosaki unterstützt, der erst gestern diese Bitcoin Prognose erneut über seinen X-Account in Form eines Tweets teilte.

Es scheint also so, als ob eine große Mehrheit der Finanzexperten von einer Kurskorrektur ausgehen. Anleger sollten sich also überlegen, ob aktuell der beste Zeitpunkt ist, um in Bitcoin zu investieren - oder ob ein Kauf von Altcoins nicht die bessere Wahl darstellt. Gerade junge Projekte wie Crypto All-Stars (STARS) konnten in den vergangenen Wochen besonders hohe Zuflüsse erhalten. Schließlich können junge Kryptowährungen ein besonders starkes Potenzial bieten.

Staking-Angebote für Meme-Coins: Das Erfolgsrezept von Crypto All-Stars

Einer der Hauptgründe dafür, dass mittlerweile über 7,6 Millionen US-Dollar an Kapital im Vorverkauf von Crypto All-Stars gesammelt wurden, dürfte im MemeVault Ökosystem liegen. Hierbei handelt es sich um eine Plattform, über die Nutzer ganz einfach verschiedene Meme-Coin-Währungen im Staking-Programm anlegen können, um so eine jährliche prozentuale Rendite (APY) zu erhalten. Wie hoch diese ausfällt, ist von Coin zu Coin unterschiedlich. Klar ist allerdings, dass nach dem offiziellen Coin Launch in 18 Tagen zunächst elf verschiedene Kryptowährungen unterstützt werden. Weitere Meme-Coins sollen langfristig integriert werden, um das Ökosystem immer weiter wachsen zu lassen.

Ausbezahlt werden sämtliche Staking-Belohnungen übrigens in Form des nativen STARS-Tokens, der bereits jetzt im Vorverkauf erworben werden kann. Frühzeitige Investoren können zudem auf ein erstes Presale-Staking-Angebot zurückgreifen und ihre ersten STARS-Token hier anlegen, um eine APY von 282 Prozent zu erhalten. Langfristig soll der STARS-Token auch die höchsten Renditen im Crypto All-Stars Ökosystem erhalten.

Wer also noch heute den STARS-Token kaufen und anlegen möchte, kann diesen ganz bequem über die offizielle Webseite mit ETH, BNB oder USDT erwerben. Selbst ein Kauf per Kreditkarte ist problemlos möglich.

