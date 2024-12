Traunstein (ots) -Greenvolt Gruppe unterschreibt Vertrag mit der Flora Food Group für die Installation von fast 5.000 Solarmodulen in Portugal und Deutschland - Energy Partners (by MaxSolar GmbH) ist dabei für den EPC-Bereich (Engineering, Procurement, Construction) zuständig- Die Greenvolt Gruppe, zu der auch MaxSolar und Energy Partners gehören, unterzeichnete einen Vertrag mit der Flora Food Group über die Entwicklung von zwei Solarprojekten in Portugal und Deutschland.- Die Flora Food Group ist in mehr als 100 Ländern führend und besitzt ikonische Marken wie Flora, Becel+ProActiv, BlueBand, Country Crock, I Can't Believe It's Not Butter, Rama und Violife sowie zahlreiche lokale Marken.- Der Vertrag mit der Flora Food Group sieht die Installation von nahezu 5.000 PhotovoltaikSolarmodulen auf den Produktionsstätten des Lebensmittelherstellers vor. Die beiden Anlagen werden zusammen eine installierte Leistung von mehr rund 3 Megawatt haben und jährlich mehr als 3 Gigawattstunden regenerative Energie erzeugen.- Neben der Beschleunigung der Energiewende an den beiden Produktionsstätten wird das Projekt den Energieverbrauch der Flora Food Group erheblich senken und das Unternehmen bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele unterstützen.Die Greenvolt Gruppe unterzeichnete ihren Vertrag mit der Flora Food Group, einem globalen Marktführer im Bereich Markenlebensmittel, zur Entwicklung von zwei dezentralen Energieerzeugungsprojekten. Über ihre Tochtergesellschaft Greenvolt Next wird die Gruppe fast 5.000 Photovoltaik-Solarmodule an den Standorten der Flora Food Group in Portugal und Deutschland installieren, die zusammen jährlich mehr als 3 Gigawattstunden saubere Energie erzeugen werdenInstallation von Solarmodulen in Portugal und Deutschland zur Förderung Erneuerbarer EnergienDer Vertrag sieht die Installation von circa 1.485 Solarmodulen an der portugiesischen Anlage in Santa Iria da Azóia im Kreis Loures vor. In Wittenberg im Harz werden an der deutschen Produktionsstätte der Flora Food Group zusätzlich etwa 3.483 Solarmodule installiert. Die Solarmodule an der portugiesischen Anlage, die im Rahmen eines Projekts von Greenvolt Next Portugal realisiert werden, haben eine Kapazität von etwa 861 Kilowatt und ermöglichen der Fabrik, jährlich rund 1,1 Gigawattstunden nachhaltige Energie zu erzeugen. In Deutschland wird die Firma Energy Partners GmbH, hinter der u.a. Greenvolt als Investor steht und die eine Tochtergesellschaft der Firma MaxSolar GmbH ist, Solarmodule mit einer Kapazität von rund 2 Megawatt installieren, die www.energypartners.de jährlich wiederum circa 2 Gigawattstunden erzeugen werden. Bei beiden Projekten wird eine Reduzierung der Energiekosten um rund 20 % erwartet.Matthias Giller, Managing Director der Energy Partners GmbH, betonte: "Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt, um den Einsatz Erneuerbarer Energien in der Lebensmittelproduktion zu fördern. Durch die Installation von Solarlösungen an Produktionsstätten und die Umsetzung eines Power Purchase Agreements (PPA) unterstützen wir Unternehmen wie die Flora Food Group dabei, ihren Energieverbrauch zu optimieren, Betriebskosten zu senken und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.""Dies sind bedeutende dezentrale Energieerzeugungsprojekte, die Greenvolt über seine verschiedenen Tochtergesellschaften realisiert und die Stärke der paneuropäischen Plattform der Greenvolt Group hervorheben", so João Manso Neto.Greenvolt wurde kürzlich von einer Tochtergesellschaft von Investmentfonds übernommen, die von der globalen Investmentgesellschaft KKR im Rahmen ihrer Global Infrastructure-Strategie beraten werden. "Die Mehrheitsbeteiligung von KKR gibt uns die notwendige Unterstützung, um den Wachstumsplan von Greenvolt zu beschleunigen, und bietet gleichzeitig die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen im globalen Portfolio von KKR, wie zum Beispiel mit der Flora Food Group, insbesondere im Bereich der dezentralen Energieerzeugung", fügte João Manso Neto hinzu."Die Partnerschaft mit Greenvolt passt perfekt zu unseren Nachhaltigkeitszielen. Durch die Installation von Solarmodulen an unseren Anlagen in Portugal und Deutschland machen wir konkrete Fortschritte bei der Reduzierung unseres Energieverbrauchs und steigern gleichzeitig die betriebliche Effizienz", so Laurent Lavenut, Chief Operations and Product Officer der Flora Food Group.Die dezentrale Energieerzeugung ist einer der Wachstumspfeiler der Greenvolt Gruppe, die ihre paneuropäische Eigenverbrauchsplattform weiter ausbaut und inzwischen in zwölf Regionen tätig ist. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Entwicklung großer Projekte (Utility-Scale) im Bereich Wind- und Solarenergie sowie bei Batteriespeicherlösungen in 16 Ländern. Zudem gehört es zu den führenden Akteuren in der Erzeugung sauberer Energie aus Restbiomasse in Portugal und Großbritannien, wo es die Unternehmen Tilbury Green Power und Kent Central besitzt.Über die Greenvolt Group:Greenvolt, ein Unternehmen im Portfolio von KKR, ist eine 100% erneuerbare Energiegruppe mit Aktivitäten in 20 Ländern in Europa, Nordamerika und Asien. Die Gruppe bietet erneuerbare Lösungen in drei Hauptgeschäftsbereichen an: Nachhaltige Biomasse - Erzeugung von Energie aus Holzabfällen aus Wäldern und urbanen Gebieten durch 7 Kraftwerke in Portugal und Großbritannien; Utility-Scale - Entwicklung von Großprojekten in den Bereichen Wind, Solarenergie und Speicher in mehreren europäischen Märkten, in den USA und Japan, mit einer gesamten Projektpipeline von 9,3 GW; und Dezentrale Erzeugung - Fokussierung auf B2B-Lösungen für die Installation, Wartung und Finanzierung von Solarenergieanlagen für den individuellen und kollektiven Eigenverbrauch sowie Elektromobilität, LED, Dächer, Carports und Batterien in mehreren Ländern in Europa und Indonesien. https://greenvolt.com/Über die Energy Partners GmbH:Energy Partners wurde im Jahr 2024 gegründet und ist ein Tochterunternehmen der MaxSolar GmbH mit Sitz in Traunstein. Energy Partners bietet als One-Stop-Shop ein 360 Grad-Angebot zur Realisierung von ganzheitlichen Energieprojekten von Unternehmen und Organisationen im Industrie- und Gewerbesektor. Das Ziel ist es, Kunden bei der Erschließung nachhaltiger Energiequellen zu unterstützen und gleichzeitig Kosten zu senken. Mit dem Fokus auf C&I AufdachPhotovoltaik strebt Energy Partners an Marktführer in der DACH-Region zu werden.https://www.energypartners.dePressekontakt Energy Partners GmbH:Verena SteindlMarketing & CommunicationsTel.: +49 861 21396 621E-Mail: verena.steindl@maxsolar.deOriginal-Content von: MaxSolar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170503/5921294