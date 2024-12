Münster (ots) -Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen wurde am Freitag, den 30. November, mit Eurojackpot in der zweiten Gewinnklasse zum Millionär. Die erste Gewinnklasse blieb unbesetzt. Dadurch bleibt der Jackpot für die nächste Ziehung weiterhin bei 120 Millionen Euro stehen.Millionär dank Fünf Richtigen plus EurozahlLebkuchen im Supermarktregal und Lichterketten in den Innenstädten - die Vorweihnachtszeit beginnt. Ein Eurojackpotspieler aus dem Raum Krefeld wurde bereits jetzt beschenkt.Mit der 10, 19, 24, 25, 40 hatte er alle richtigen Gewinnzahlen des Spielfeldes 5aus50. Darüber hinaus traf der Glückspilz eine der beiden Eurozahlen 5 und 9 und ist jetzt um 3.058.396,80 EUR reicher. Damit ist der Spielteilnehmer der 48. WestLotto-Millionär in diesem Jahr. Den 27,5 Millionen Euro schweren zweiten Gewinnrang teilte sich der Tipper mit 8 weiteren Spielteilnehmern. Die restlichen Millionengewinne gehen nach Bayern (3x), Niedersachsen (2x), Hessen, Berlin und Spanien.Mit einem Spieleinsatz von 18,50 Euro nahm der Eurojackpotspieler aus Nordrhein-Westfalen mit seinen sieben Tippreihen am vergangenen Freitag an der Eurojackpot-Ziehung und den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 teil. Seinen Spielauftrag gab er am Tag der Ziehung im Internet ab.Weiterer HochgewinnAm Freitag gewann zudem ein weiterer Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen im Eurojackpot. Ein Internettipper erzielte einen Treffer in der Gewinnklasse 3. Dank fünf richtigen Gewinnzahlen des Spielfeldes 5aus50 aber ohne Treffer bei den Eurozahlen, ist der Tipper aus dem Kreis Minden-Lübbecke einer von zwölf Spielteilnehmern, die jeweils 215.244,70 Euro erhalten.Die 120 Millionen Euro bleiben also weiterhin bei Eurojackpot stehen (Chance: 1: 140 Mio.). Zudem steigt der zweite Gewinnrang für die Ziehung am Dienstag, den 3. Dezember, auf 23 Millionen Euro an (Chance: 1: 7 Mio.). Weitere Information gibt es in allen WestLotto-Annahmestellen oder unter westlotto.de.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5921345