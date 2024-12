© Foto: Sina Schuldt/dpa

Volkswagen-Warnstreiks legen Produktion in neun Werken lahm. IG Metall fordert Lohnerhöhungen, während VW mit Kürzungen und Werksschließungen droht.Die IG Metall hat am Montag mit flächendeckenden Warnstreiks in neun deutschen Volkswagen-Werken begonnen. Bereits um 9:30 Uhr legten Mitarbeiter im Werk Zwickau ihre Arbeit nieder, gefolgt von den Standorten Wolfsburg, Hannover, Emden und weiteren Produktionsstätten ab 10:00 Uhr. Tausende Arbeiter versammelten sich für Kundgebungen, darunter eine zentrale Veranstaltung vor der Zentrale in Wolfsburg. Hintergrund: Eskalation im Tarifkonflikt Nach dem Ende der Friedenspflicht am Wochenende greift die Gewerkschaft zu drastischen Maßnahmen, um im …