Calgary, Alberta--(2. Dezember2024) / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) ("Argyle" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte (siehe Pressemeldung vom 15. November 2024) nicht vermittelte Privatplatzierung (die "FT-Privatplatzierung") abgeschlossen und durch die Ausgabe von 1.176.469 Einheiten (die "FT-Einheiten") zum Preis von jeweils 0,85 $ einen Bruttoerlös von rund 999.998,65 $ erzielt hat. Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine "FT-Aktie") und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ein "FT-Warrant"), wobei jeder FT-Warrant den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von je 1,05 $ berechtigt.

Die FT-Aktien sollen als "Flow-Through-Aktien" im Sinne des Income Tax Act (Kanada) (das "Steuergesetz") gelten. Die Erlöse aus der Ausgabe der FT-Aktien sollen für "kanadische Explorationsausgaben" verwendet werden, die als "Flow-Through-Bergbauausgaben" im Sinne des Steuergesetzes gelten und die das Unternehmen gegenüber den Käufern der FT-Aktien geltend zu machen beabsichtigt.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporte in der kanadischen Provinz Quebec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem INRS - einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird - eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet wurden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören unter anderem alle Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, wesentlich von den vorhergesagten abweichen.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

