HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU von 278 auf 297 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Anstelle des verschobenen Kapitalmarkttags nach dem angekündigten Führungswechsel habe der Triebwerksbauer vergangene Woche einen Ausblick auf das Finanzjahr 2025 gegeben, schrieb Analyst Christian Cohrs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er überarbeitete seine operativen Prognosen und verschob den Bewertungszeitraum für die Aktie um ein Jahr in die Zukunft, hält die positive Kursreaktion aber für übertrieben./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0D9PT0