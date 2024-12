Die Heidelberg Materials Aktie zeigt sich derzeit in einer bemerkenswerten Aufwärtsbewegung an der Börse. Im XETRA-Handel verzeichnete das Wertpapier einen Anstieg von 0,3 Prozent auf 119,80 Euro, wobei im Tagesverlauf sogar ein Höchststand von 120,25 Euro erreicht wurde. Besonders beachtenswert ist die Annäherung an das 52-Wochen-Hoch von 122,00 Euro, das am 11. November 2024 markiert wurde. Die aktuelle Handelsentwicklung spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren wider, nachdem sich der Aktienkurs seit dem 52-Wochen-Tief von 74,86 Euro im Dezember 2023 deutlich erholt hat.

Positive Analysteneinschätzungen

Die Zukunftsaussichten für Heidelberg Materials werden von Analysten optimistisch eingeschätzt, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 132,56 Euro. Diese positive Bewertung wird durch die prognostizierte Dividendenerhöhung von 3,00 Euro auf 3,23 Euro je Aktie für das laufende Jahr untermauert. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 11,22 Euro, was das anhaltende Wachstumspotenzial des Unternehmens unterstreicht.

