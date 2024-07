Heidelberg Materials verzeichnete heute einen Kursgewinn von 0,6 Prozent, was die Aktie auf 99,00 EUR brachte. In der vergangenen Woche stieg der Wert bis zu 99,38 EUR. Besonders bemerkenswert war der Anstieg am 13. Mai 2024, als die Aktie ein 52-Wochen-Hoch von 103,60 EUR erreichte, jedoch bleibt sie 4,44 Prozent unter diesem Höchststand. Analysten erwarten für das Jahr 2024 ein EPS von 11,55 EUR je Aktie und schätzen das Kursziel auf durchschnittlich 114,00 EUR. Zum Dividendenausblick für dieses Jahr prognostizieren Experten eine Erhöhung auf 3,24 EUR pro Aktie. Ein weiteres positives Signal für Anleger ist das kürzlich veröffentlichte Quartalsergebnis mit einem stabilen Umsatz von 4,58 Milliarden EUR.

Rückkaufprogramm stärkt Aktienkurs

Zwischen dem 1. und 5. Juli 2024 erwarb Heidelberg Materials im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms insgesamt 136.280 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 95,9892 EUR und einem Volumen von rund 13,08 Millionen EUR, was das Vertrauen des Unternehmens in seine eigene Finanzstärke unterstreicht. Die Deutsche Bank Research gab kürzlich eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 115 EUR ab und erwartet beeindruckende Margen. Insgesamt zeigt sich Heidelberg Materials trotz Marktschwankungen stabil und bietet weiterhin attraktive Investitionsmöglichkeiten, gestützt durch positive Analystenbewertungen und ein aktives Aktienrückkaufprogramm.

