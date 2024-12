DJ MÄRKTE EUROPA/DAX markiert Rekordhoch - Stellantis brechen ein

DOW JONES--Etwas fester zeigen sich Europas Börsen am Montagmittag. Der DAX erreicht sogar ein Allzeithoch bei 19.823 Punkten, von Euphorie ist in der Breite aber nichts zu spüren. Lediglich 11 der 40 DAX-Titel weisen mehr als 1 Prozent Kursgewinn aus. Der Index steigt um 0,8 Prozent auf 19.781 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 verbessert sich um 0,2 Prozent auf 4.813 Punkte.

Für Vorsicht in Europa sorgt der schwelende Haushaltsstreit in Frankreich. Sollten die Verhandlungen scheitern, könnte dies ein Misstrauensvotum zur Folge haben. Sollte die Regierung von Michel Barnier auseinanderbrechen, würde dies möglicherweise größere Verwerfungen an den Finanzmärkten auslösen. Der Pariser CAC-40-Index notiert daher 0,3 Prozent im Minus.

Am Devisenmarkt notiert der Euro mit 1,0526 Dollar schwächer. Belastend wirkten neben der Entwicklung in Frankreich Drohungen von Donald Trump, Zölle von 100 Prozent auf BRIC-Staaten einzuführen. Das stützt dagegen den US-Dollar.

In Paris wird über den Sozialhaushalt abgestimmt

Zu Wochenbeginn wird im französischen Parlament über den Sozialhaushalt debattiert. Sollte Premier Barnier Artikel 49.3 der Verfassung dazu benutzen, den Entwurf durch das Parlament zu bringen, könnte dies laut der Deutschen Bank noch am Montag ein Misstrauensvotum zur Folge haben. Le Pen habe sich am Wochenende "falkenhaft" geäußert, sollten ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Vor allem am europäischen Anleihemarkt wird angesichts der hohen Staatsverschuldung mit Sorge auf die Vorgänge geblickt.

Auto-Sektor mit Stellantis und VW im Blick

Kräftiger Kursverlierer zum Wochenstart ist der Auto-Sektor mit minus 1,1 Prozent. Nach dem unerwarteten Rücktritt von CEO Carlos Tavares bricht die Stellantis-Aktie um 8,5 Prozent ein. Tavares hätte sein Amt eigentlich bis Anfang 2026 ausüben sollen. Hintergrund scheinen unterschiedliche Auffassungen zur Unternehmensstrategie zu sein. Erst vor einigen Wochen hatte Stellantis Teile des Management, darunter den CFO, ausgetauscht.

Wie RBC anmerkt, sei Stellantis dabei, die hohen Händlerbestände in Nordamerika abzubauen. Dies umfasse deutliche Produktionskürzungen und höhere Kaufanreize.

VW klettern um 0,2 Prozent mit den am Montag beginnenden Warnstreiks. Händler rechnen mit keinen Auswirkungen auf den Aktienkurs. "Wenn überhaupt, ist das positiv für VW zu lesen, spart der Konzern doch bei den Gehältern der ohnehin nicht ausgelasteten Werke", so ein Teilnehmer. In allen Volkswagen-Werken außer Osnabrück wird es am Montag zu Warnstreiks kommen.

Delivery Hero bricht ein - Fahrer müssen fair bezahlt werden

Delivery Hero brechen um 12 Prozent ein. Die spanische Tochter Glovo erwartet Entscheidungen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Arbeitsrecht in Spanien. Das Beschäftigungsmodell für Lieferfahrer soll daher von einem Freelance-Modell zu einem anstellungsbasierten Modell geändert werden. Das dürfte das EBITDA 2025 um vermutlich rund 100 Millionen Euro belasten.

Auch der deutsche Chemie-Sektor steht weiter im Fokus: So springen Lanxess um 9 Prozent nach oben, nachdem der Hedge-Fonds von David Einhorn mit rund 5 Prozent eingestiegen ist.

Der DAX-Wert Covestro wird derweil nach Abu Dhabi verkauft. Die Aktien zeigen sich mit 5778 Euro kaum verändert und damit unter dem Gebotspreis von 62 Euro je Aktie. Dem Staatskonzern Adnoc aus Abu Dhabi wurden knapp 70 Prozent des Covestro-Kapitals angedient, damit wurde die Mindestannahmeschwelle von mehr als 50 Prozent deutlich überschritten.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.812,89 +0,2% 8,49 +6,5% Stoxx-50 4.344,37 +0,4% 15,92 +6,1% DAX 19.781,43 +0,8% 154,98 +18,1% MDAX 26.230,31 -0,3% -90,16 -3,3% TecDAX 3.429,94 +0,0% 0,37 +2,8% SDAX 13.515,84 -0,3% -41,96 -3,2% FTSE 8.297,36 +0,1% 10,06 +7,2% CAC 7.210,75 -0,3% -24,36 -4,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,05 -0,04 -0,52 US-Zehnjahresrendite 4,21 +0,04 +0,33 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:18 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0526 -0,4% 1,0511 1,0553 -4,7% EUR/JPY 158,05 +0,0% 157,89 158,70 +1,6% EUR/CHF 0,9318 +0,1% 0,9297 0,9307 +0,4% EUR/GBP 0,8278 -0,2% 0,8282 0,8307 -4,6% USD/JPY 150,14 +0,4% 150,22 150,38 +6,6% GBP/USD 1,2717 -0,1% 1,2691 1,2706 -0,1% USD/CNH (Offshore) 7,2877 +0,5% 7,2794 7,2516 +2,3% Bitcoin BTC/USD 95.243,30 -2,4% 96.235,80 98.172,10 +118,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,74 68,00 +1,1% +0,74 -1,7% Brent/ICE 72,59 71,84 +1,0% +0,75 -1,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 48,55 47,92 +1,3% +0,63 +24,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.643,42 2.650,64 -0,3% -7,22 +28,2% Silber (Spot) 30,47 30,63 -0,5% -0,17 +28,1% Platin (Spot) 948,12 948,45 -0,0% -0,33 -4,4% Kupfer-Future 4,07 4,08 -0,2% -0,01 +3,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

December 02, 2024 06:49 ET (11:49 GMT)

