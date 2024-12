© Foto: salesforce - salesforce.com

Salesforce bietet Dienstagnacht einen Blick in seine Bücher. Die aktuellen Einschätzungen der Analysten sehen die Aussichten des Unternehmens weiterhin optimistisch. Ist dies gerechtfertigt?Das in San Francisco ansässige Unternehmen Salesforce wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal nach Börsenschluss am Dienstag bekannt geben. Analysten prognostizieren einen Gewinnanstieg von 16 Prozent bei einem Umsatzanstieg von 7 Prozent. Die Aktie hat im Jahresvergleich um etwa 25 Prozent zugelegt, die Mehrzahl der Wall-Street-Analysten stuft die Aktie mit "Buy" ein. Kürzlich hob die japanische Bank Mizuho ihr Kursziel von 300 US-Dollar auf 370 US-Dollar an und verwies auf positive Quartalszahlen …