Popcat Kurs bricht ein, während Crypto Allstars auf 7,6 Millionen Dollar explodiert

Am Kryptomarkt zeigt sich heute eine leichte Korrektur, bei der der Bitcoin-Kurs auf 95.000 Dollar gefallen ist und auch einige Altcoins Verluste einfahren. Unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung ist $POPCAT der größte Verlierer. Es zeigt sich, dass vor allem Coins aus dem Solana-Ökosystem mit der Korrektur zu kämpfen haben. Währenddessen könnte die Stimmung bei Crypto Allstars ($STARS) kaum besser sein. Hier haben Anleger bereits Token im Wert von 7,6 Millionen Dollar gekauft, weshalb Analysten von einer Kursexplosion ausgehen.

Hat Popcat ausgedient?

Popcat ist schnell zu einem der größten Meme Coins im Solana-Ökosystem aufgestiegen und war zwischenzeitlich über 2 Milliarden Dollar wert. Heute notiert der Meme Coin deutlich tiefer. Mit dem Verlust von heute, der 13 % beträgt, summiert sich das Minus der vergangenen Woche auf über 20 %.

($POPCAT Kursentwicklung in der letzten Woche - Quelle: Coinmarketcap)

Wer den Meme Coin am Allzeithoch gekauft hat, sitzt inzwischen auf Verlusten von 43 %. Allerdings sind das eben auch die Kursschwankungen, die man bei Meme Coins in Kauf nehmen muss. Dafür ist auch das Gewinnpotenzial sehr hoch und wenn der Bitcoin-Kurs steigt, steigen in der Regel auch die meisten großen Meme Coins deutlich stärker. Vom Aus von $POPCAT kann also keine Rede sein. Korrekturen wie diese haben die meisten großen Meme Coins hinter sich, nur um später wieder neue Höchststände zu erreichen. Dennoch dürfte das Gewinnpotenzial bei Crypto Allstars ($STARS) derzeit deutlich größer sein.

Crypto Allstars Nachfrage explodiert

Auch wenn die Chancen gut stehen, dass sich $POPCAT nochmal erholt, ist das Gewinnpotenzial natürlich niedriger, wenn der Coin schon eine Bewertung von über einer Milliarde Dollar erreicht hat. Die ganz großen Gewinne von x100 bis x.1000 haben diejenigen gemacht, die viel früher eingestiegen sind, bevor der Coin so bekannt war. Crypto Allstars ($STARS) bietet Anlegern derzeit die Möglichkeit, noch von Anfang an zu investieren, da der Coin aktuell im Vorverkauf erhältlich ist.

($STARS Token-Vorverkauf - Quelle: Crypto Allstars Website)

Schon während des Vorverkaufs haben Anleger über 7,6 Millionen Dollar investiert, um die $STARS-Token noch vor dem Handelsstart an den Kryptobörsen zum günstigen Fixpreis zu kaufen. Crypto Allstars bringt nicht nur den $STARS-Token auf den Markt, sondern auch den MemeVault. Dabei handelt es sich um ein Staking-Protokoll, das es erstmals ermöglicht, verschiedene Meme Coins auf einer Plattform zu staken und so eine zusätzliche Rendite zu erwirtschaften.

Die Staking-Rendite im MemeVault kann sich verdreifachen, wenn Anleger eine größere Menge $STARS-Token halten. Das führt dazu, dass die Nachfrage von Anfang an extrem hoch ist. Da das Konzept auf Staking aufgebaut ist, dürften die meisten Anleger auch langfristig orientiert sein, was sich positiv auf den Kurs auswirken kann.

Auch die $STARS-Token selbst können gestakt werden, wobei die Rendite davon abhängt, wie viele Token bereits im Staking Pool sind und daher vor allem am Anfang besonders hoch ist. Daher haben die meisten Käufer aus dem Presale ihre Token bereits gestakt, wobei die Rendite aktuell bei 281 % liegt. All das trägt dazu bei, dass das Angebot beim Handelsstart an den Börsen knapp werden dürfte, während die Nachfrage extrem hoch ist, weshalb Analysten einen Anstieg um mehr als das 20-fache für möglich halten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.