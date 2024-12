MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: DEUTSCHE LUFTHANSA, VW, DELIVERY HERO, PROSIEBEN, LANXESS, PROSUS

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:53 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 6.043,25 -0,1% +22,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.963,75 -0,1% +19,3% Euro-Stoxx-50 4.820,32 +0,3% +6,6% Stoxx-50 4.348,38 +0,5% +6,2% DAX 19.822,89 +1,0% +18,3% FTSE 8.301,83 +0,2% +7,2% CAC 7.217,20 -0,2% -4,3% Nikkei-225 38.513,02 +0,8% +15,1% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 135,31 +0,42 -1,86

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,76 68,00 +1,1% +0,76 -1,7% Brent/ICE 72,63 71,84 +1,1% +0,79 -1,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 48,49 47,92 +1,2% +0,57 +24,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.642,24 2.650,64 -0,3% -8,40 +28,1% Silber (Spot) 30,48 30,63 -0,5% -0,15 +28,2% Platin (Spot) 947,86 948,45 -0,1% -0,59 -4,5% Kupfer-Future 4,08 4,08 -0,0% -0,00 +3,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Für die Ölpreise geht es zu Wochenbeginn kräftig nach oben. Händler verweisen auf gute Konjunkturdaten aus China und die Erwartung, dass die OPEC+ ihre geplante Fördermengenerhöhung bei einem Treffen in dieser Woche weiter hinauszögern wird. Der Markt geht weiter davon aus, dass die OPEC und ihre Verbündeten die Förderkürzungen angesichts der Besorgnis über die schwächere Nachfrage und die niedrigeren Preise noch länger aufrechterhalten werden. "Die OPEC allein wird den mittelfristigen Abwärtsdruck aber kaum aufheben, wenn sich die Nachfrageseite der Gleichung nicht verbessert", so die ING-Analysten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street in den ersten Handelstag im Dezember starten. Nachdem die Indizes am Freitag sowohl auf Wochen- als auch auf Monatssicht mit Kursaufschlägen geschlossen hatten, könnte es nun zu vereinzelten Gewinnmitnahmen kommen. Im November verzeichneten sowohl der Dow als auch der S&P-500 ihre stärksten monatlichen Zuwächse im Jahr 2024. Beide Indizes markierten während des feiertagsbedingt verkürzten Handels zum Wochenausklang neue Allzeithochs. Übergeordnet blicken Investoren bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht für November, der am Freitag bekannt gegeben wird. Er könnte wichtige Hinweise für die Sitzung der US-Notenbank am 17. und 18. Dezember liefern. Am Wochenende postete der designierte Präsident Donald Trump in den sozialen Medien, dass er von den BRICS-Staaten - zu denen unter anderem China, Russland, Brasilien, Indien und Südafrika gehören - "eine Verpflichtung" verlangen werde, "dass sie weder eine neue BRICS-Währung schaffen noch eine andere Währung unterstützen werden, um den mächtigen US-Dollar zu ersetzen..." oder mit 100 Prozent Zöllen rechnen müssen. "Dies scheint ein weiterer Hinweis darauf zu sein, dass die neue Regierung einen starken Dollar anstrebt, im Gegensatz zu Trump 1.0, der anfangs versuchte, den Dollar herunterzureden", so Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank. Die Stellantis-Aktie knickt um 8,4 Prozent ein. CEO Carlos Tavares tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Dies teilte die Chrysler-Muttergesellschaft mit. Umsätze und Gewinn des Automobilherstellers sind im laufenden Jahr stark zurückgegangen. Stellantis zufolge hat ein spezieller Board-Ausschuss bereits mit der Suche nach einem neuen CEO begonnen und rechnet im ersten Halbjahr 2025 mit einem Nachfolger.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 US/S&P-Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 48,8 1. Veröff.: 48,8 zuvor: 48,5 16:00 Bauausgaben Oktober PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 47,5 Punkte zuvor: 46,5 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester zeigen sich Europas Börsen am Montagmittag. Der DAX erreicht zwar ein Allzeithoch bei 19.823 Punkten, von Euphorie ist in der Breite aber nichts zu spüren. Für Vorsicht in Europa sorgt der schwelende Haushaltsstreit in Frankreich. Sollten die Verhandlungen scheitern, könnte dies ein Misstrauensvotum zur Folge haben. Sollte die Regierung von Michel Barnier auseinanderbrechen, würde dies möglicherweise größere Verwerfungen an den Finanzmärkten auslösen. Der Pariser CAC-40-Index notiert daher 0,3 Prozent im Minus. Kursverlierer ist der Auto-Sektor mit minus 1,1 Prozent. Nach dem unerwarteten Rücktritt von CEO Carlos Tavares bricht die Stellantis-Aktie um 8,5 Prozent ein. Tavares hätte sein Amt eigentlich bis Anfang 2026 ausüben sollen. Hintergrund scheinen unterschiedliche Auffassungen zur Unternehmensstrategie zu sein. Erst vor einigen Wochen hatte Stellantis Teile des Management, darunter den CFO, ausgetauscht. VW klettern um 0,2 Prozent mit den am Montag beginnenden Warnstreiks. Händler rechnen mit keinen Auswirkungen auf den Aktienkurs. "Wenn überhaupt, ist das positiv für VW zu lesen, spart der Konzern doch bei den Gehältern der ohnehin nicht ausgelasteten Werke", so ein Teilnehmer. In allen Volkswagen-Werken außer Osnabrück wird es am Montag zu Warnstreiks kommen. Delivery Hero brechen um 12 Prozent ein. Die spanische Tochter Glovo erwartet Entscheidungen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Arbeitsrecht in Spanien. Das Beschäftigungsmodell für Lieferfahrer soll daher von einem Freelance-Modell zu einem anstellungsbasierten Modell geändert werden. Das dürfte das EBITDA 2025 um vermutlich rund 100 Millionen Euro belasten. Auch der deutsche Chemie-Sektor steht weiter im Fokus: So springen Lanxess um 9 Prozent nach oben, nachdem der Hedge-Fonds von David Einhorn mit rund 5 Prozent eingestiegen ist. Der DAX-Wert Covestro wird derweil nach Abu Dhabi verkauft. Die Aktien zeigen sich mit 5778 Euro kaum verändert und damit unter dem Gebotspreis von 62 Euro je Aktie. Dem Staatskonzern Adnoc aus Abu Dhabi wurden knapp 70 Prozent des Covestro-Kapitals angedient, damit wurde die Mindestannahmeschwelle von mehr als 50 Prozent deutlich überschritten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:18 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0521 -0,4% 1,0511 1,0553 -4,7% EUR/JPY 157,94 -0,1% 157,89 158,70 +1,5% EUR/CHF 0,9315 +0,1% 0,9297 0,9307 +0,4% EUR/GBP 0,8277 -0,2% 0,8282 0,8307 -4,6% USD/JPY 150,12 +0,3% 150,22 150,38 +6,6% GBP/USD 1,2712 -0,1% 1,2691 1,2706 -0,1% USD/CNH (Offshore) 7,2871 +0,5% 7,2794 7,2516 +2,3% Bitcoin BTC/USD 95.020,90 -2,7% 96.235,80 98.172,10 +118,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der US-Dollar legt kräftig zu - der Dollar-Index steigt um 0,4 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf die Zoll-Drohungen des designierten US-Präsidenten Trump gegenüber den BRICS-Ländern (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika). Am Wochenende habe Trump über sozialen Medien mitgeteilt, dass er von den Ländern eine Verpflichtung "verlange, dass sie weder eine neue BRICS-Währung schaffen noch eine andere Währung unterstützen werden, um den mächtigen US-Dollar zu ersetzen (...)" oder mit 100 Prozent Zöllen rechnen müssten, erläutert Analyst Michael Wan von der MUFG Bank.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben zu Wochenbeginn überwiegend mit Aufschlägen geschlossen. Gestützt wurde das Sentiment von positiven Konjunkturdaten aus China. Etwas Rückenwind kam auch von der Wall Street. Hier hatte der Dow-Jones-Index und der marktbreite S&P-500 neue Rekordhochs markiert. Dem gegenüber standen weiter Sorgen vor einer Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China unter der Präsidentschaft von Donald Trump. Deutliche Kursgewinne verzeichneten die chinesischen Aktienmärkte. Gestützt wurde das Sentiment von neuen Konjunkturdaten aus China. So ist der private Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im November auf 51,5, verglichen mit 50,3 im Oktober gestiegen. Laut Caixin war dies der zweite Monat in Folge, in dem die Wirtschaft expandierte, und das schnellste Wachstumstempo seit Juni. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI), der am Wochenende veröffentlicht wurde, zeigte, dass das verarbeitende Gewerbe in China im November etwas stärker als von Ökonomen erwartet gewachsen ist. Der PMI für das Dienstleistungsgewerbe, der sowohl die Dienstleistungs- als auch die Bautätigkeit umfasst, war indessen rückläufig. In Tokio gewann der Nikkei-Index 0,8 Prozent, gestützt von Finanzwerten. Marktteilnehmer verwiesen auf Hoffnungen auf weitere Zinserhöhungen durch die Bank of Japan.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt zu Wochenbeginn leicht nach unten. Damit zeigen sich die Spreads unbeeindruckt von dem schwelenden Haushaltsstreit in Frankreich. Die CDS-Ausfallprämien auf französische Staatsanleihen steigen am Montag nur minimal auf 39 von 38 Basispunkten. Der Streit hat nach Einschätzung aus dem Handel potenziell das Zeug, Verwerfungen an den Märkten auszulösen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE LUFTHANSA

Die Lufthansa-Fluggesellschaften Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa und Swiss haben die Aussetzung ihrer Flüge nach Tel Aviv bis einschließlich 31. Januar verlängert. Die Lufthansa Group hat die Aussetzung ihrer Verbindungen in den Nahen Osten wegen der Konflikte in der Region in diesem Jahr immer wieder um Tage oder Wochen verlängert. Wie die Gesellschaft mitteilte, können betroffene Passagiere kostenlos auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhalten alternativ eine vollständige Rückerstattung ihres Ticketpreises.

VW

Die Arbeitnehmervertreter von Volkswagen fordern inmitten des festgefahrenen Tarifkonflikts einen Beitrag der Ankeraktionäre. "Volkswagen war in jüngster Zeit eine Riesen-Gewinnmaschine. Und dementsprechend hoch war auch die Dividende", sagte VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo während der Warnstreik-Kundgebung vor dem Markenhochhaus im Stammwerk. Aber diese Gewinnmaschine laufe jetzt Gefahr, ins Stottern zu geraten. "Wir verlangen, dass alle ihren Beitrag leisten. Auch der Vorstand. Und eben auch die Aktionärsseite", so Cavallo.

DELIVERY HERO

Die spanische Delivery-Hero-Tochter Glovo stellt ihr Beschäftigungsmodell für Lieferfahrer in Spanien wegen eines offenen Rechtsstreits mit den spanischen Arbeitsbehörden um. Wie Delivery Hero mitteilte, soll das Geschäftsmodell für Glovo-Lieferfahrer in Spanien in ein anstellungsbasiertes Modell von dem derzeitigen Freelance-Modell geändert werden. Damit erhöhen sich bei der Berliner Mutter die Eventualverbindlichkeiten für 2024 zunächst um bis zu 220 Millionen Euro verglichen mit dem Halbjahr.

PROSIEBEN

Die Prosiebensat1 Media SE kann das Verfahren um Unregelmäßigkeiten bei der Gutschein-Tochter Jochen Schweizer Mydays zu den Akten legen. Wie der Konzern mitteilte, haben die Staatsanwaltschaft München I und das Amtsgericht München wegen Verstößen gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) Geldbußen von insgesamt 3,9 Millionen Euro gegen das Unternehmen verhängt. Die Ausgaben sind durch bereits gebildete Rückstellungen abgedeckt.

LANXESS

hat einen neuen Großaktionär. Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung des MDAX-Konzerns hervorgeht, sind dem Hedgefonds-Manager David Einhorn 5,06 Prozent der Stimmrechte zuzuordnen. Er hält 3,06 Prozent der Aktien des Unternehmens direkt und hat darüber hinaus über Finanzinstrumente Zugriff auf 2,0 Prozent.

PROSUS

hat im ersten Geschäftshalbjahr den Umsatz gesteigert und operativ einen kleinen Gewinn verzeichnet. Getrieben wurde das Wachstum durch die Kern-E-Commerce-Geschäfte. Die in Amsterdam börsennotierte Investmentgruppe, die sich auf Internetunternehmen für Endverbraucher konzentriert, verzeichnete in den sechs Monaten per 30. September einen Anstieg des Konzernumsatzes im fortgeführten Geschäft auf 2,96 Milliarden US-Dollar von 2,56 Milliarden im Vorjahr.

